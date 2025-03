Pokémon GO bringt euch ein neues Monster und dazu noch starke Boni 

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Neben einem Pokémon-Debüt gibt es hier auch starke Boni.

Was ist das für ein Event? Für Pokémon GO wurde das Event „Tiefgründige Tiefen“ angekündigt. Es startet am Mittwoch, dem 19. März 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Montag, dem 24. März 2025 um 20:00 Uhr.

Während das Event einen gewissen Fokus auf das Ausbrüten von Eiern legt, könnt ihr hier auch ein nagelneues Monster erhalten, profitiert von einer erhöhten Shiny-Chance eines anderen Monsters und könnt durch eine Forschung zusätzliche Boni erhalten.

Tiefgründige Tiefen – Alle Inhalte des Events

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Das Event bringt erstmals das Fuchs-Pokémon Kleptifux ins Spiel. Das Monster ist vom Typ Unlicht, existiert seit der 8. Generation und kann sich zu Gaunux weiterentwickeln.

Ihr könnt Kleptifux im Event durch das Ausbrüten von 7-km-Eiern erhalten und ebenso, mit etwas Glück, in der Wildnis finden.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

halbierte Distanz zum Schlüpfen von Eiern, wenn ihr sie im Event in Brutmaschinen legt

erhöhte Chance, ein Shiny-Scampisto zu erhalten

doppelte Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon (wenn ihr die befristete Forschung im Event absolviert habt)

Welche Pokémon gibt es im Event? Im Event gibt es in Eiern und in der Wildnis verschiedene Monster, die auf euch warten.

In der Wildnis:

Kramurx*

Sniebel*

Krebscorps*

Perlu*

Felilou*

Quabbel (weiblich)*

Scampisto*

Kleptifux (seltener)

In 7-km-Eiern:

Galar-Corasonn*

Gladiantri*

Scampisto*

Kleptifux

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny erhalten. Die Chance bei Scampisto ist sowohl in der Wildnis, als auch in Eiern erhöht.

Was ist das für eine befristete Forschung? Im Event wartet eine kostenlose, befristete Forschung auf euch. Wenn ihr diese innerhalb des Events erfüllt, erhaltet ihr bis zum Ende des Events einen doppelten Fang-Sternenstaub-Bonus. Außerdem warten in der Forschung unter anderem die folgenden Belohnungen auf euch:

10 Dakuma-Bonbons

ein mysteriöses Teil

Begegnungen mit Event-Pokémon

Kostenpflichtige befristete Forschung: Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine weitere befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 2 Super-Brutmaschinen, ein Sternenstück sowie weitere Begegnungen mit Scampisto und Kleptifux.

Weitere Inhalte des Events: Im Event wird es zudem wieder verschiedene Feldforschungen geben, bei denen ihr mit Event-Pokémon belohnt werdet. Außerdem warten wieder Sammler-Herausforderungen und PokéStop-Showcases auf euch.

Die neue Season ist in Pokémon GO gestartet und bringt nicht nur das „Tiefgründige Tiefen“-Event. Welche weiteren Events in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten und welche Inhalte sie bringen, seht ihr in unserer Übersicht zu den Events im März 2025 in Pokémon GO.