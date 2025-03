„Etwas ist im Anmarsch“: Community rätselt über kommende Ankündigung in Pokémon GO

Niantic will heute Informationen zu Pokémon GO veröffentlichen. Die Community hat verschiedene Ideen, worum es sich handeln könnte.

Um was für Informationen handelt es sich? Niantic, das Studio hinter Pokémon GO, hat gestern Abend auf X ein Bild geteilt. Auf dem Bild sind 3 Markierungen auf einer Erdkugel zu sehen sowie der Text „Etwas ist im Anmarsch. Schalte morgen ein“.

Was für eine Ankündigung Niantic heute veröffentlichen wird, ist noch nicht klar. Die Community hat jedoch verschiedene Ansätze, worum es geht. Eine wirkt dabei mehr als realistisch.

Neue Infos zum GO Fest 2025?

Was vermutet die Community? Einige der Kommentatoren auf X vermuten, dass es sich hierbei um weitere Informationen zum GO Fest 2025 drehen wird. Die 3 Markierungen auf der Erdkugel würden insofern dazu passen, als dass bereits im Januar die 3 Orte des diesjährigen, lokalen GO Fests angekündigt wurden.

Dabei handelt es sich um Osaka (Japan), Jersey City (USA) sowie Paris (Frankreich). Außerdem wurde auf pokemongolive.com im Januar angekündigt, dass „weitere Informationen und Ticketdetails im März 2025“ folgen würden.

Zudem haben Dataminer die ersten Texte für das globale GO Fest 2025 im Spiel gefunden. Hier wurden unter anderem Hinweise darauf gefunden, dass Volcanion im Event fangbar sein soll sowie auf eine Spezialforschung, die sich auf Zacian oder Zamazenta fokussiert.

Den Beitrag mit den Texten des Dataminings binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche weitere Vermutung gibt es? Eine weitere Vermutung, worum es in der Ankündigung gehen könnte, ist der Verkauf von Pokémon GO. Vor kurzem wurde bekannt, dass Niantic angeblich seine Spiele-Sparte, zu der auch Pokémon GO gehört, für 3,5 Milliarden Dollar verkaufen will und in entsprechenden Verhandlungen steckt.

Wenn auch diese Ankündigung denkbar ist, so passt das Bild, welches mit dem Beitrag geteilt wurde, jedoch wohl eher zu weiteren Informationen zum GO Fest 2025.

Im Laufe des Tages sollte es weitere Informationen von Niantic geben, mit der Gewissheit, worum genau es sich handelt.

In Pokémon GO hat die neue Season „Mächtig und Meisterhaft“ angefangen. Und die bringt euch wieder allerhand Events, Pokémon und Inhalte mit. Welche konkreten Inhalte euch in den nächsten Wochen im Spiel erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.