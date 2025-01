Pokémon GO veranstaltet 3 große GO-Fests 2025 – Eines davon in Europa

Das GO Fest wird auch 2025 in Pokémon GO stattfinden. Nun gibt es erste Infos zu den Terminen, zu denen man an den lokalen Großevents teilnehmen kann.

Wann und wo läuft das GO Fest 2025? Das Team hinter Pokémon GO gab die drei Termine bekannt, an denen das GO Fest in der lokalen Variante stattfinden wird:

29. Mai bis 1. Juni 2025: Osaka, Japan

6. bis 8. Juni 2025: Jersey City, New Jersey, USA

13. bis 15. Juni 2025: Paris, Frankreich

Was ist mit dem globalen GO Fest 2025? Es wird laut dem News-Tool im Spiel auch wieder eine weltweite Variante des GO Fests geben. Wann die aber laufen wird, ist bislang noch unklar.

Wann kommen Details? Inhaltlich ist noch nichts zu den GO Fests 2025 bekannt. Es ist also unklar, welche Pokémon erscheinen, was das große Feature des Events wird, und Ähnliches. Auch Ticket-Preise und weitere Infos gibt es bislang noch nicht. Diese sollen aber im März 2025 bekannt gegeben werden, so das Pokémon-GO-Team.

Pokémon GO Fest 2025 kommt nach Paris – Wie läuft so ein Event?

Für die europäische Community dürfte das GO Fest Paris das interessanteste sein. Die französische Hauptstadt ist gut angebunden und kann auch von Deutschland aus erreicht werden, wenn man an dem Pokémon-GO-Großevent teilnehmen möchte.

Aber wie läuft so ein Event eigentlich?

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lief das europäische GO Fest 2025 in Madrid. Dort wurde ein großer Park, der „Parque Juan Carlos Primero“, in eine einzige Pokémon-GO-Spielfläche verwandelt. Nicht nur, dass dort PokéStops und Arenen in Massen verfügbar waren, an denen man sich zu Raids treffen konnte. Es gab auch Features wie einen Turnierplatz zum Kämpfen, den einen oder anderen Chill-Bereich und jede Menge Pokémon-Deko.

Der Park war in vier Habitate aufgeteilt, in denen man unterschiedliche Pokémon antreffen und Quests erledigen konnte. Im zweiten Teil des Events ging es dann raus in die Stadt: Auch in Madrid selbst gab es Gameplay-Elemente, wie spezielle Routen, die man ablaufen konnte. Zugleich fanden sich auch hier jede Menge Trainer in verschiedenen Parks, um gemeinsam zu spielen.

Tausende Trainer waren bei dem Event dabei, um Madrid für ein paar Tage in eine echte Pokémon-GO-Stadt zu verwandeln. Unseren Nachbericht zum GO Fest 2024 in Madrid findet ihr hier.

Grundsätzlich dürfte beim Event in Paris etwas Vergleichbares zu erwarten sein. Details sind zwar noch nicht bekannt, aber wir gehen davon aus, dass es einen ähnlichen Ansatz geben wird, um Trainer aus aller Welt zum Spielen zusammenzubringen.

Aber: Das Ticket wird nicht gratis sein, und dazu kommen natürlich Kosten für die Reise und Unterbringung. Das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man eine Teilnahme am lokalen GO Fest plant – egal, ob in Paris, New Jersey oder Osaka. Das globale GO Fest, das man einfach von zu Hause aus spielen kann, fällt da natürlich günstiger aus.

Sobald weitere Informationen zu den GO-Fest-Events 2025 bekannt sind, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit, und mit der GO Tour 2025 steht noch ein weiteres Großevent an, bevor es auch nur ansatzweise in Richtung GO Fest geht. Alle bisher bekannten Infos zur Pokémon GO Tour 2025 findet ihr hier.