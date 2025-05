Pokémon GO startet überraschend globale Herausforderung, bei der ihr eine Spezialforschung kostenlos erhaltet

In Pokémon GO ist heute spontan eine globale Herausforderung gestartet. Und die kann euch eine nette Belohnung bringen.

Was ist eine globale Herausforderung? Eine globale Herausforderung ist eine Aufgabe, die von allen Trainern auf der Welt gemeinsam absolviert werden muss. Wird diese erfolgreich abgeschlossen, dann gibt es eine Belohnung, die unabhängig von dem Fortschritt jedes einzelnen Trainers zur Verfügung steht.

Am 20. Mai 2025 um 09:00 Uhr ist eine neue globale Herausforderung mit dem Namen „Globale Herausforderung: Gemeinsame Kraft“ gestartet. Wird sie erfolgreich absolviert, dann könnt ihr eine Spezialforschung erhalten, die ihr sonst nur gegen Echtgeld erwerben könnt.

Geschenke für alle

Was ist die globale Herausforderung? Die aktuelle globale Herausforderung besteht darin, Geschenke an Freunde zu verschicken. Werden 30.000.000 Geschenke insgesamt verschickt, dann ist die Herausforderung erfolgreich beendet.

Ihr habt bis zum 22. Mai 2025 um 20:00 Uhr Zeit, um zu helfen, die globale Herausforderung zu absolvieren. Sind bis dahin nicht genug Geschenke versendet worden, dann ist die Aufgabe gescheitert.

Bis zum Ende der Herausforderung könnt ihr jeden Tag 50 Geschenke von euren Freunden öffnen.

Welche Belohnung gibt es? Wird die Aufgabe erfolgreich absolviert, dann erhaltet ihr die Möglichkeit, ein Ticket für eine Spezialforschung an einen eurer Freunde zu verschenken. Diese könnt ihr vom 23. Mai 2025 um 10:00 Uhr bis zum 24. Mai 2025 um 17:00 Uhr im In-Game-Shop erhalten.

Das Ticket schaltet die Spezialforschung für den Community Day Classic mit Machollo frei, welcher am Samstag, dem 24. Mai 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfindet. Diese Spezialforschung kostet sonst 1,99 $ (also ungefähr 2 €).

Um das Ticket an einen Freund zu versenden, müsst ihr mit diesem mindestens den Freundschaftslevel Superfreunde erreicht haben. Um diesen zu erhalten, müsst ihr an 7 Tagen mit eurem Freund interagiert haben (beispielsweise über das Öffnen von Geschenken oder gemeinsamen Raids).

Ihr könnt das Ticket also weder an frisch hinzugefügte Freunde versenden, noch selbst einlösen.

Neben der globalen Herausforderung stehen in der nächsten Zeit auch noch viele weitere Events mit unterschiedlichen Inhalten in Pokémon GO an. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann haben wir die passende Übersicht für euch: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO.