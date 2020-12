In Pokémon GO gibt es Neuerungen bei den regionalen Pokémon. Furnifraß erscheint nun in Deutschland und ist außerhalb von Events hier erstmalig zu fangen.

Das ist neu: In Pokémon GO ist das große Update „GO Beyond“ gestartet und es gibt eine dicke Überraschung bei den regionalen Pokémon. Zwei Monster scheinen nämlich die Region gewechselt zu haben.

In Deutschland ist nun Furnifraß verfügbar, während Fermicula nicht mehr erscheint. Ihr könnt euch also den PokéDex-Eintrag von Furnifraß sichern.

Furnifraß in Deutschland – Das müsst ihr wissen

Was ist Furnifraß? Dieses Pokémon erschien bisher in der westlichen Hemisphäre. Also Regionen wie Nord- und Südamerika hatten die Chance auf das Monster.

In Deutschland gab es stattdessen Fermicula, das Ameisen-Pokémon. Das erschien überall in der östlichen Hemisphäre.

Nun haben die Regionen gewechselt. Erste Trainer aus Deutschland berichten, dass sie Furnifraß fangen konnten.

Das schillernde Furnifraß ist deutlich dunkler.

Gibt es Shiny Furnifraß? Ja, denn Furnifraß ist ein alter Bekannter, zumindest für die Trainer, die ein Ticket für das GO Fest 2020 hatten. Das Event brachte das Shiny raus und ließ es auch für Ticket-Inhaber in Deutschland erscheinen.

Nun könnt ihr Shiny Furnifraß aber auch außerhalb des Events in Deutschland fangen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie selten Furnifraß tatsächlich ist. Fermicula gehörte hier zu den selteneren Pokémon.

Gibt es sonst Wechsel bei den Regionalen? Wie es aussieht, ist bisher alles normal. Kein Trainer berichtet über regionale Pokémon, die nicht in ihren üblichen Regionen auftauchen.

Wer eine Übersicht über alle regionalen Pokémon und ihre Erscheinungsorte haben möchte, der kann hier schauen:

Pokémon GO: Alle regionalen Pokémon und wo ihr sie fangt – Stand 2020