Pokémon GO Fest 2026: 5 Inhalte, die ihr nicht verpassen solltet

Am Wochenende startet das große Pokémon GO Fest 2026. Und das bringt starke Inhalte mit, die ihr nicht verpassen solltet.

Das GO Fest steht vor der Tür und bringt allerhand Inhalte mit. Am Samstag, dem 11. Juli 2026 sowie am Sonntag, dem 12. Juli 2026 findet das größte Event des Jahres jeweils in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr statt.

Während in der Vergangenheit oft einige Inhalte hinter einem kostenpflichtigen Ticket versteckt wurden, sind in diesem Jahr sämtliche Inhalte ohne zusätzliche Kosten im Spiel aktiv. Welche davon besonders interessant sind, haben wir euch zusammengefasst.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

1. Mega-Formen von Mewtu und weitere Raids

Im GO Fest 2026 wird es endlich die Mega-Formen X und Y von Mewtu geben. Eine erhaltet ihr dabei bereits über eine verzweigte Forschung, die ihr zum Beginn des Events erhaltet. Um die andere Form zu erhalten, müsst ihr sie in Super-Mega-Raids bezwingen.

Schafft ihr das und fangt das Mewtu, dann besitzt es direkt mindestens das Mega-Level-1. Das heißt, ihr müsst nicht zusätzliche Mega-Energie farmen.

Außerdem sind im Event so gut wie alle legendären Monster und Mega-Entwicklungen in Raids verfügbar, die es aktuell im Spiel gibt. Wollt ihr hier also noch das eine oder andere starke Monster ergattern, dann ist das GO Fest die perfekte Gelegenheit für euch.

Passend dazu könnt ihr an beiden Tagen des Events bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe für das Drehen von Arena-Scheiben erhalten, womit ihr ordentlich raiden könnt.

2. Zeraora

Das mysteriöse Monster Zeraora wird erstmals im GO Fest verteilt werden. Habt ihr bereits bei einer lokalen Ausgabe des diesjährigen GO Fests mitgemacht und dort ein Zeraora erhalten, dann bekommt ihr nur Bonbons, anstatt einem 2. Exemplar.

Um Zeraora zu erhalten, müsst ihr die Spezialforschung erledigen, die ihr mit Beginn des Events erhaltet. Und das solltet ihr auch, denn Zeraora ist ein richtig starker Angreifer vom Typ Elektro.

3. Shinys

Für viele Sammler könnte das GO Fest ein absolutes Highlight sein, für das besser nochmal die Pokémon-Boxen aussortiert werden sollten. Denn die Shiny-Chance ist im gesamten Event erhöht. Das heißt, dass ihr bei sämtlichen Monstern, die ihr beim GO Fest finden könnt, eine erhöhte Chance auf ein Shiny-Exemplar habt.

Im Event gibt es nicht nur unzählige Raids, sondern auch viele Monster in der Wildnis. Dazu gehören unter anderem auch die kostümierten Varianten von Pikachu in der Wildnis, die beiden regionalen Monster Tropius und Bisofank oder auch die Icognito, die ihr durch Rauch anlocken könnt. Setzt ihr im Event Lockmodule ein, dann könnt ihr noch mehr Monster anlocken. Sie besitzen zudem eine erhöhte Wirkdauer von einer Stunde.

4. Icognito

Apropos Icognito. Während ihr in den meisten Events nur wenige Formen des seltenen Monsters finden könnt, ist das beim diesjährigen globalen GO Fest anders. Hier könnt ihr sämtliche Formen, die es vom Monster gibt, finden.

Um das Monster anzulocken, müsst ihr innerhalb der Event-Zeiten Rauch einsetzen. Die Wirkdauer für das Item ist im Event jedoch nicht erhöht.

Wolltet ihr schon immer das komplette Icognito-Alphabet sammeln, dann ist das Event die beste Möglichkeit für euch, dieses Ziel zu erreichen.

5. Tauschen

Nicht nur das Sammeln lohnt sich im GO Fest mehr als üblich, sondern passenderweise auch das Tauschen mit anderen Spielern. Das kann sich natürlich besonders lohnen, um beim Tausch zusätzliche Bonbons zu erhalten oder einen Glücks-Tausch mit besonders seltenen oder starken Monstern durchzuführen.

Passend dazu gibt es 2 Boni, die nicht nur in der Zeit des Events, sondern an beiden Tagen von 0:01 bis 23:59 Uhr aktiv sind. Tauscht ihr in dieser Zeit, dann habt ihr nur die Hälfte an Sternenstaub-Kosten bei jedem Tausch.

Zudem ist die Anzahl an Spezial-Tauschen zusätzlich erhöht. Ihr könnt an beiden Tagen bis zu 6 Spezial-Tausche durchführen.

Worauf freut ihr euch im Event am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das GO Fest 2026 hat unzählige Inhalte, Monster und Raids anzubieten. Eine komplette Übersicht über alle Inhalte des Events haben wir natürlich auch für euch: alle Informationen zum globalen GO Fest 2026 in Pokémon GO.