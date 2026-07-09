Pokémon GO: Zeraora – Wie stark ist das Monster?

Zum Pokémon GO Fest 2026 könnt ihr erstmalig Zeraora erhalten. MeinMMO hat sich für euch angeguckt: wie stark ist das Monster?

Was ist das für ein Monster? Zeraora ist ein mysteriöses Pokémon, das aus der 7. Edition stammt. Es ist vom Typ Elektro und besitzt eine Mega-Entwicklung, die jedoch zum GO Fest noch nicht in Pokémon GO verfügbar sein wird.

Wie erhalte ich das Monster? Zum globalen GO Fest erhalten alle Trainer eine kostenlose Spezialforschung, in der ihr das mysteriöse Monster erhalten könnt. Dabei könnt ihr nur genau ein Exemplar erhalten, mehr nicht.

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Einzigartig und richtig stark

Wie stark ist das Monster? Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass Zeraora in Raids ein richtig starkes Elektro-Monster wird und direkt zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO aufsteigt. Dafür solltet ihr dem Monster die Angriffe Voltwechsel und Plasmafäuste beibringen.

In der Liste der Elektro-Angreifer von pokemongohub.net lässt sich das Monster auf Platz 2 finden und wird lediglich von Mega-Mewtu Y mit der Angriffskombination Psychoklinge/Donnerblitz übertrumpft.

Auch auf der Elektro-Liste von Dialgadex.com lässt sich Zeraora auf dem 2. Platz finden. Auch hier wird es lediglich von Mega-Mewtu Y übertrumpft und lässt Angreifer wie Crypto-Raikou und Regieleki hinter sich.

Wie stark ist es in der Kampfliga? In der Kampfliga hingegen scheint sich Zeraora nicht besonders gut zu eignen. Hier nimmt es in den aktuellen Ranglisten auf pvpoke.com weder in der Super- noch in der Hyper- oder der Meisterliga einen besonders hohen Platz ein.

Hier solltet ihr das mysteriöse Monster also lieber meiden und auf andere Monster zurückgreifen.

Wie stärke ich Zeraora? Da ihr nur ein Exemplar erhalten könnt, könnt ihr keine Bonbons durch das Fangen weiterer Exemplare abgreifen. Ihr müsst hierfür also Zeraora als Kumpel-Pokémon mitnehmen. Hier winken jedoch nur alle 20 gelaufenen Kilometer zusätzliche Bonbons.

Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, eure Sonderbonbons in Zeraora-Bonbons umzuwandeln, um das Monster weiter im Level zu erhöhen.

Freut ihr euch auf das mysteriöse Monster? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch beim großen globalen GO Fest 2026 neben Zeraora noch im Spiel erwartet, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Inhalten zum GO Fest 2026 in Pokémon GO.