Spieler in Pokémon GO nutzen Exploit bei Routen und kriegen dafür jetzt fette Strafen

In Pokémon GO melden Spieler neue Banns in Folge eines Exploits, der einigen Trainern zahlreiche XL-Bonbons einbrachte. Was war da los?

Der Exploit hängt mit dem neuen Routen-Feature zusammen. Die Routen konnten Spieler mithilfe eines Exploits nutzen, um jede Menge XL-Bonbons für ihre Kumpel-Pokémon zu bekommen.

Teilweise, so berichten Spieler im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO, konnten sich Trainer so tausende Bonbons schnappen, die so nicht vorgesehen waren.

Was macht Niantic nun? Offenbar gehen nun erste Banns an Spieler raus, die den Exploit genutzt und XL-Bonbons gehortet haben. User milotic03 teilte im Subreddit entsprechende Screenshots und berichtete von Banns, die zwischen 30 und 230 Tagen liegen können.

Zudem könnte weiteres Ausnutzen des Exploits zu permanten Banns führen.

Probleme mit Routen in Pokémon GO

So reagiert die Community: Grundsätzlich reagieren die Spieler in den Kommentaren positiv auf die Banns, denn das Horten von XL-Bonbons ist ein großer Vorteil, wenn man beispielsweise Pokémon für das PvP leveln möchte. Gerade bei seltenen Monstern ist es sehr schwierig, die nötigen Bonbons für ein hohes Level in der Meisterliga zu bekommen.

Gleichzeitig reiht sich der Exploit mit den Routen in eine Reihe von Problemen ein, die Spieler mit dem Feature haben. So betonen einige in den Kommentaren, selbst noch gar keine Routen vorzufinden, während andere sie offenbar schon auf ungeplante Art und Weise ausnutzen:

Ich habe noch nicht einmal eine Route gefunden, und ich lebe in einer Stadt mit fast einer Million Einwohnern , schreibt User toki_goes_to_jupiter (via reddit).

Andere betonen, dass die Zygarde-Zellen auf den Routen immer noch Ärger machen, oder teilweise schwer zu spielen sind, weil sie einfach nicht korrekt angelegt sind.

Jesus, Leute exploiten Routen schon und die einzige, die ich in der Nähe gefunden habe, geht einfach durch ein Haus von einem kleinen Kind , kommentiert User AlternatieNet8931 (via reddit).

Insgesamt melden sich einige User, die noch Probleme mit den Routen sehen – ganz abgesehen von dem Exploit, der XL-Bonbons einbringt. Den scheint Entwickler Niantic nun aber zumindest auf dem Schirm zu haben und gegen Cheater vorzugehen.

Was haltet ihr bislang von den Routen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht in naher Zukunft die nächste Season von Pokémon GO an.