Pokémon GO plant Event, verbockt die Raids, entschuldigt sich jetzt mit Raid-Pässen

In Pokémon GO können Trainer eine Kompensation für ein Problem in einem kürzlichen Event erhalten. Nur bestimmte Trainer waren davon betroffen.

In Pokémon GO finden jeden Monat viele Events statt, die unterschiedlichste Inhalte ins Spiel bringen. Dabei kommt es immer mal wieder vor, dass Events fehlerhaft ihren Weg ins Spiel finden und Trainer dafür entschädigt werden, wie zuletzt beim Fangkunst-Event.

Wie Niantic berichtet, gab es auch bei einem kürzlichen Event Probleme. Betroffene Trainer sollen nun kompensiert werden.

Keine Entwicklung möglich

Was war das für ein Problem? Betroffen sind Spieler, die beim „Verblüffende Varianten“-Event an Raids teilgenommen haben. Genauer gesagt, Trainer die Wuffels in Raids besiegt haben.

Wuffels kann sich zu Wolwerock entwickeln. Dabei gibt es 3 verschiedene Formen: Tag-, Nacht- und Zwielichtform. Während die Entwicklung zur Tag- und Nachtform nur von der Uhrzeit abhängig ist, ist die Zwielichtform etwas schwerer zu erhalten.

Nur bestimmte Wuffels können sich in diese Form entwickeln. Solche Wuffels sollten im Event auch in Raids verfügbar sein, doch genau hier liegt das Problem. Ihr konntet diese Exemplare des Pokémon im Event nicht erhalten.

Wie sieht die Entschädigung aus? Wie Niantic auf X mitteilt, werden Trainer, die im Event an Wuffels-Raids teilgenommen haben, nun entschädigt. Dabei sollen Trainer genau die Anzahl an Premium- und Fern-Raid-Pässen erhalten, die sie im Event für Wuffels-Raids benutzt haben.

Habt ihr also beispielsweise 3 Fern-Raid-Pässe und 2 Premium-Raid-Pässe im Event benutzt, um in Raids gegen Wuffels anzutreten, dann solltet ihr genau diese Anzahl an Pässen zurückbekommen.

Wann die betroffenen Trainer die Entschädigung erhalten, ist nicht genauer bekannt. Solltet ihr selbst davon betroffen gewesen sein, dann haltet in der nächsten Zeit also die Augen offen.

Events sind ein großer Bestandteil von Pokémon GO. Jeden Monat gibt es die verschiedensten, die die unterschiedlichsten Inhalte mit sich bringen. Welche Events euch im aktuellen Monat im Spiel erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.