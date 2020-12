So soll es weitergehen: Nach dem Einall-Event soll es mit einem Event rund um die Sinnoh-Region weitergehen. Darüber gibt es bisher noch keine Infos, doch das Event soll vom 12. Januar bis 17. Januar laufen und Pokémon der 4. Generation in den Mittelpunkt stellen.

In der Zeit dreht sich alles um die Einall-Region, also die 5. Generation. Es soll die Wartezeit bis zur Pokémon GO Tour: Kanto verkürzen, die im Februar stattfindet.

Wann läuft das Event? Los geht das Event am 5. Januar um 10:00 Uhr und läuft dann bis zum 10. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also 5 Tage Zeit, um die Boni auszunutzen.

In Pokémon GO wird es im Januar ein Einall-Event geben. Niantic hat passende Boni und Shiny Serpifeu angekündigt. Wir geben euch die Übersicht.

