Mit dem Start des Weihnachtsevents kamen auch neue Angebot-Boxen in den Ingame-Shop von Pokémon GO. Wir zeigen euch, wie viel ihr dort spart und ob sich der Kauf wirklich lohnt.

Warum gibt es neue Boxen? Das Weihnachtsevent ist gestartet und passend dazu bietet Pokémon GO wieder winterliche Boxen an, die euch Ersparnisse bringen sollen.

In den letzten Monaten wurden die Boxen nur äußerst selten geändert, weshalb eine jetzige Anpassung durchaus spannend ist.

So viele Münzen könnt ihr sparen

So wurde gerechnet: Wir vergleichen die Preise der Boxen mit den Einzelpreisen der Items. Dafür nehmen wir immer den günstigsten Preis eines Items. Rauch und Glückseier gibt es im Shop im 8er-Paket zu kaufen. Wir nehmen für die Rechnung diese Preise und nicht den Einzelpreis der Items.

Name der Box Inhalt Preis/Ersparnis Spezialbox 2x Raidpass, 2x Super-Brutmaschine, 3x Sternenstück, 30x Pokéball 480/360(42,9%) Hyperbox 16x Raidpass, 6x Super-Brutmaschine, 3x Glücksei, 3x Rauch 1480/1601(52%) Abenteuerbox 16x Super-Brutmaschine, 3x Brutmaschine, 3x Glücksei, 5x Rauch 1480/2514(63%)

So lohnenswert sind die Boxen

Spezialbox: Es gab bereits deutlich bessere Spezialboxen und Pokébälle bekommt man kostenlos aus PokéStops. Dafür sind die 3 anderen Items immerhin nützlich. Eine richtig gute Ersparnis ist das hier aber nicht.

Hyperbox: Die Hyperbox ist ziemlich enttäuschend. Normalerweise gibt es rund um Weihnachten immer die besten Boxen in Pokémon GO, doch in diesem Jahr ist vor allem die Hyperbox eine Enttäuschung. Selbst unter dem Jahr gab es Boxen, die mehr Ersparnis brachten. Wer nicht unbedingt Raid-Pässe braucht, sollte hier die Finger von lassen.

Abenteuerbox: Grundsätzlich ist dieses Angebot gut und die Ersparnis ist ordentlich. Wer aber die Box nur wegen der Brutmaschinen kauft, muss Abstriche machen. Im Vergleich zur letzten Box wurde nämlich eine Brutmaschine entfernt. Das Angebot ist aber in Ordnung und lohnt sich dennoch.

Welche Box lohnt sich am meisten? Grundsätzlich sind die Boxen an diesem Weihnachten enttäuschend. In den letzten Jahren gab es deutlich bessere Angebote.

Wer das Weihnachtsgeld aber gleich in Pokémon GO investieren möchte, sollte auf die Abenteuerbox setzen. Damit kann man zwar nicht viele Raids machen, doch die Ersparnis ist gut. Eine bessere Raid-Box wird hoffentlich nach Weihnachten veröffentlicht.

Im Januar warten auch schon die ersten Events auf euch. Wir geben euch hier die Übersicht:

