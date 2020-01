In Pokémon GO gibt es jetzt für den Januar 2020 neue Angebot-Boxen. Wir zeigen euch, ob sich der Kauf diesmal wieder lohnt.

Wieso gibt es neue Angebote? Das Weihnachtsevent ist zu Ende und damit sind auch die Festtagsangebote verschwunden. Die normalen Boxen sind wieder zurück im Shop, doch sie beinhalten wieder andere Angebote.

Diesmal dreht sich viel um Brutmaschinen, denn immerhin läuft gerade der Schlüpfmarathon und Inkubatoren sind gefragt.

So viele Münzen könnt ihr im Januar 2020 sparen

Das ist die Rechnung: Um auf die Ersparnis zu kommen, haben wir den Preis in den Boxen mit den Item-Preisen aus dem Shop verglichen. Für Items, die es in einem 8er-Bundle gibt, haben wir den Preis aus diesen Bundles genommen.

Name der Box Inhalt Preis/Ersparnis Spezialbox 1x Raidpass, 3x Super-Brutmaschine, 4x Sternenstück 480/470 (49,5%) Hyperbox 10x Raidpass, 10x Super-Brutmaschine, 4x Glücksei, 4x Lockmodul 1480/2110 (58,8%) Abenteuerbox 13x Super-Brutmaschine, 5x Brutmaschine, 4x Glücksei, 4x Lockmodul 1480/2460 (62,4%)

So lohnenswert sind die Boxen

Spezialbox: Für eine Spezialbox ist dieses Angebot unfassbar gut. Selten hat man so viele Münzen bei dieser Box gespart. Die Items sind auch allesamt ziemlich nützlich. Wer also kein Geld fürs Spiel ausgibt oder einfach wenig Münzen hat, der macht hier nichts falsch.

Hyperbox: Die Hyperbox bietet eine gute Mischung von den Items an. Raidpässe braucht man aktuell sowieso nicht so viele, da mit Viridium ein unattraktiver Raid-Boss verfügbar ist. Wer von allen Items ein bisschen haben will und dabei viele Münzen sparen möchte, der sollte zuschlagen.

Abenteuerbox: Zwei Brutmaschinen weniger als zu Weihnachten, doch dafür ein paar andere Items mehr. Unterm Strich ist die Ersparnis größer, doch jeder sollte selbst entscheiden, ob er Glückseier oder Lockmodule braucht. Wer nur die Brutmaschinen braucht, kann auf bessere Angebote warten.

Welche Box lohnt sich am meisten? Am Ende sind diesmal tatsächlich alle Boxen solide. Die Ersparnis ist überall hervorragend. Voraussetzung dafür ist, dass man auch für Glückseier und Lockmodule Verwendung hat. Wenn man diese Items nicht braucht, dann sollte man auf die nächsten Boxen warten.

Wir empfehlen euch allerdings die Hyperbox. Hier gibt es eine gute Mischung und man kann seinen Item-Stand wieder gut auffüllen.

