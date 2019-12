In Pokémon GO gibt es jetzt weihnachtliche Angebot-Boxen. Dort könnt ihr wieder viele Münzen sparen. Manche Spieler halten sie sogar für die besten Boxen in diesem Jahr.

Wieso gibt es neue Angebote? Bereits zu jedem Weihnachten hat Pokémon GO spezielle Angebot über die Festtage herausgebracht. Die Boxen sahen dann etwas anders aus und die Ersparnis war jeweils ziemlich gut.

Dies ist auch jetzt passiert. Die alten Angebot-Boxen wurden direkt ersetzt und neue Angebote sind da. Wir sagen euch, wie viel ihr tatsächlich spart.

So viele Münzen könnt ihr zu Weihnachten 2019 sparen

So wurde gerechnet: Für die Glückseier, den Rauch und die Sternenstücke haben wir jeweils ein Preis von 62,5 Münzen. Dies entspricht dem Einzelpreis aus einem 8er-Bundle. Für die anderen Items haben wir jeweils den Einzelpreis aus dem Shop genommen und so die Ersparnis errechnet.

Name der Box Inhalt Preis/Ersparnis Winterbox 2x Raidpass, 2x Super-Brutmaschine, 2x Glücksei, 2x Sternenstück 480/370 (43,5%) Hyperbox 20x Raidpass, 5x Super-Brutmaschine, 3x Glücksei, 3x Sternenstück 1480/1895 (56,1%) Abenteuerbox 10x Super-Brutmaschine, 10x Brutmaschine, 3x Rauch, 3x Sternenstück 1480/2395 (61,8%)

So sehr lohnen sich die Boxen

Winterbox: Für die kleinste Box ist die Ersparnis von 43,5% extrem gut. Natürlich ist sie im Vergleich zu den teureren Boxen nicht so stark, doch wer Items braucht und kein Echtgeld ins Spiel steckt, der kann hier durchaus zuschlagen.

Hyperbox: Endlich mal wieder eine richtig starke Hyperbox! 20 Raid-Pässe waren nur selten in dieser Box enthalten. Zudem gibt es noch Brutmaschinen, welche immer nützlich sind. Glückseier und Sternenstücke sind ebenfalls Items, die man immer mal gebrauchen kann.

Abenteuerbox: Diese Box ist ähnlich gut wie die Hyperbox. Die Ersparnis ist sogar noch besser und ihr bekommt insgesamt 20 Brutmaschinen. Dafür könnt ihr insgesamt 60 Eier ausbrüten. Sternenstücke und Rauch sind auch immer zu gebrauchen. Dieses Angebot gehört wohl zu den besten Abenteuerboxen aller Zeiten.

Sind es die besten Boxen in diesem Jahr? Die Angebot-Boxen in diesem Jahr haben ziemlich gelitten. Oftmals gab es nur wenig Ersparnis oder Items, die nicht wirklich zu gebrauchen waren.

Diese Boxen wenden das Blatt ein wenig. Es gab schon bessere Boxen zu Weihnachten, doch im Vergleich zu den vorherigen Angeboten, sind diese Boxen verdammt stark. Dort sparte man teilweise bei der Hyperbox nur 41% und damit deutlich weniger als jetzt.

Welche Box lohnt sich am meisten? Das ist schwierig zu sagen. Am Ende lohnt sich jedes Angebot und ihr macht selbst bei der kleinen Winterbox nichts falsch.

Wenn ihr noch viele Raidpässe braucht, dann schlagt bei der Hyperbox zu. Wenn ihr lieber Eier ausbrütet, dann kauft die Abenteuerbox. Beide Boxen sind stark und ihr macht hier nichts falsch.

