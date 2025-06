Pokémon GO: Der Sieger der C-Day-Wahl steht fest und wird richtig stark

Trainer in Pokémon GO haben ihr Poklémo für den Community Day im August gewählt. Am Ende war die Wahl deutlich.

Was ist das für eine Wahl? Pokémon GO stellte für den Community Day im August vier Pokémon zur Auswahl. Für diese konnten Spieler auf YouTube ihre Stimme abegeben. Zur Wahl standen:

Quabbel

Reißlaus

Meikro

Ferkuli

Das ist der Sieger: Meikro hat die Wahl gewonnen – und das ziemlich deutlich. Insgesamt 77 % der Stimmen wurden für den kleinen Vogel abgegeben (via youtube.com). 12 % gingen noch an Reißlaus, Quabbel bekam 6 %, Ferkuli 5 %.

Ein klares Ergebnis, das aber fast schon so zu erwarten war. Denn: Mit Meikro haben sich die Fans einen richtig starken Community Day gewählt.

Was macht den Community Day mit Meikro so stark?

Das erste Argument dürfte das Thema „Shiny“ sein. Denn Meikros schillernde Variante war bislang noch gar nicht im Spiel zu erhalten. Da es beim Community Day immer eine erhöhte Chance auf die schillernde Version des Event-Pokémons gibt, ist davon auszugehen, dass Shiny-Meikro beim August-Event verfügbar sein wird. Und dann auch recht leicht zu bekommen.

Das zweite Argument ist Krarmor – die letzte Entwicklung Meikros. Das Stahl-Flug-Pokémon ist jetzt schon eines der besten Pokémon, die man im PvP spielen kann. Nun wurde auch noch eine Spezialattacke für Krarmor angekündigt: Windschnitt wird seine neue Ladeattacke. Das dürfte ebenfalls interessant für die Liga werden.

Und das dritte Argument: Krarmor hat auch eine Gigadynamax-Form. Die ist zwar noch nicht im Spiel, wird über kurz oder lang aber sicherlich ebenfalls in Pokémon GO landen. Für dieses Monster wird man irgendwann eine Menge Bonbons zum verbessern brauchen. Der Community Day wird da eine gute Grundlage liefern.

Zu guter Letzt ist Meikro auch das „frischeste“ der vier Pokémon, schließlich ist es erst seit Anfang diesen Jahres zu fangen. Auch, wenn die anderen Pokémon (außer Ferkuli) ebenfalls starke Argumente haben, was die Nützlichkeit im PvP angeht – die Wahl von Meikro überrascht nicht wirklich.

Wann findet der Community Day statt? Das ist noch ein ganzes Stück hin. Der August-Community Day mit Meikro findet am 30.08.2025 statt. Das Datum sollte man sich aber schonmal eintragen, wenn man vorhat, sich viele Meikro-Exemplare zu schnappen. Und was vorher los ist? Das zeigen wir euch hier: Alle Events in Pokémon GO im Juni 2025.