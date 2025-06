Pokémon GO: 4 Pokémon können für den Community Day gewählt werden – Welches ist das Beste?

Pokémon GO lässt euch den Community Day im August wählen. Vier Pokémon stehen zur Auswahl – wir stellen sie euch vor.

Wann ist der Community Day im August? Der Community Day findet am 30. August statt und er beginnt um 14 Uhr.

Welches Pokémon erscheint da? Das liegt ganz bei euch, denn vier Pokémon stehen zur Auswahl.

Quabbel

Reißlaus

Meikro

Ferkuli

Wie stimmt man ab? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon GO findet vom 8. Juni, 03:00 Uhr, bis zum 9. Juni, 03:00 Uhr die Abstimmung statt. Dort kann man seine Stimme abgeben.

Aber welches Pokémon sollte man wählen? Wir geben euch eine kleine Übersicht zu den Monstern, die zur Wahl stehen.

Diese 4 Pokémon stehen zur Wahl

Was macht Quabbel aus?

Quabbel ist ein Wasser-Pokémon, deren männliche und weibliche Form sich äußerlich merklich voneinander unterscheiden. Beide entwickeln sich zu Apoquallyp weiter – und das ist ein gutes Argument, gewählt zu werden, wenn ihr PvP-Fans seid. Es gehört zu den besten Pokémon in der Superliga und Hyperliga. Als Raid-Angreifer könnt ihr Quabbel und Apoquallyp eher ignorieren.

Das Shiny von Quabbel könnt ihr seit 2023 in Pokémon GO fangen.

Was macht Reißlaus aus?

Reißlaus ist ein Käfer-Wasser-Pokémon, dessen Entwicklung Tectass heißt. Dieses Monster gehört ebenfalls zu den besten Pokémon in der Kampfliga, nicht nur in der Super-, sondern auch in der Hyperliga. Selbst in der Meisterliga kann es ganz gut mithalten.

Hier wäre besonders spannend, dass man an einem Community Day viele Bonbons bekommt – und Tectass verlangt für die Entwicklung ganze 400 Stück. Das wäre eine gute Gelegenheit.

Das Reißlaus-Shiny bekommt ihr seit März 2024, wenn man Glück hat.

Was macht Meikro aus?

Meikro ist das „neueste“ Pokémon der vier Kandidaten, es ist seit Januar 2025 im Spiel. Es entwickelt sich zu Kranoviz und Krarmor – es ist somit das einzige Pokémon dieser Auswahl, das insgesamt 3 Stufen hat.

Ein interessanter Punkt: Krarmor hat auch eine Gigadynamax-Form (die allerdings noch nicht im Spiel ist). Hier könnte man schonmal die Bonbons sammeln, um später ein eventuelles Giga-Krarmor zu verbessern.

Ein wichtiges Argument für Meikro ist aber auch das Shiny-Thema: Denn Meikros Shiny ist noch gar nicht im Spiel. Über den Community Day würde dieses vermutlich ins Spiel kommen, und das gleich mit erhöhter Chance.

Zu guter Letzt ist Krarmor auch noch eine absolute Top-Wahl in der Super- und Hyperliga.

Was macht Ferkuli aus?

Ferkuli war von Anfang an ein Publikumsliebling, als Pokémon Karmesin und Purpur vorgestellt wurden. Das Normal-Pokémon entwickelt sich zu Fragrunz weiter, es erschien erstmals 2023 in Pokémon GO.

In Sachen Kampf ist es nicht gerade nützlich – weder in der PvP-Liga noch in Raids. Sein Shiny gibt es mittlerweile auch schon seit zwei Jahren.

Welches Pokémon sollte man wählen?

Das liegt natürlich ganz bei euch, schließlich hat jeder unterschiedliche Lieblings-Pokémon. Schaut man aber rein auf die Argumente, ist Meikro vermutlich der Favorit vieler Spieler. Es ist das neueste Pokémon, man bekäme ein neues Shiny und in der PvP-Liga ist es noch stärker als Tectass oder Apoquallyp, die dort ihre besten Argumente haben. Welches Pokémon werdet ihr wählen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen möchtet, was sonst ansteht: Hier sind alle Events im Juni 2025 bei Pokémon GO.