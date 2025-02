Pokémon GO: Der nächste Promo-Code ist da, bringt noch mehr Fusionsenergie

Ein weiterer Promo-Code für Pokémon GO ist am 27. Februar 2025 verfügbar. Ihr könnt erneut Fusionsenergie erhalten.

Am 1. und 2. März läuft die weltweite Einall-Tour in Pokémon GO. Bei dem Großevent könnt ihr Pokémon aus der Einall-Region fangen, Boni ausnutzen und vor allem das neue Kyurem fangen.

Die Fusionsformen von Kyurem werden mit zu den besten Pokémon gehören, die ihr im Spiel einsetzen können. Aber um sie nutzen zu können, braucht ihr Fusionsenergie. Ein wenig davon bekommt ihr jetzt über einen neuen Promo-Code.

Das ist der Code:

RCC4AJPAUCW86

Mit dem Code erhaltet ihr 50 Brand-Fusionsenergien. Die benötigt ihr, wenn ihr Kyurem mit Reshiram fusionieren wollt, um das weiße Kyurem zu erhalten. Allerdings braucht ihr insgesamt 1.000 Energien – für die Fusion muss man am Wochenende also mehr sammeln, wenn man sie haben möchte.

Weitere Codes in Pokémon GO aktuell aktiv

Im Rahmen des aktuellen Weg-nach-Einall-Events, das auf die GO Tour zuläuft, wurden noch weitere Codes veröffentlicht, die ihr derzeit in Pokémon GO eingeben könnt.

Es gibt einen Code, der euch drei legendäre Pokémon bringt

Und einen weiteren Code, der euch auch Fusionsenergie bringt

Darüber hinaus ist aktuell eine Forschung im Spiel abrufbar, bei der ihr legendäre Pokémon einfach einsammeln könnt. Das ist zwar kein Promo-Code, aber im Grunde auch fast ein Geschenk.

Wie löst man Promo-Codes in Pokémon GO ein?

Das Einlösen der Codes ist nicht mehr wie früher im Spiel möglich. Stattdessen müsst ihr euch im Webstore zu Pokémon GO anmelden, um die Codes einzugeben. Das geht so:

Besucht den Pokémon-GO-Web-Store (unter https://store.pokemongolive.com/de-DE)

Wählt „Code einlösen“

Meldet euch an

Gebt den Code ein

Danach könnt ihr euch im Spiel einloggen und eure Belohnung abholen. Ihr solltet eine entsprechende Mitteilung im Spiel erhalten. Außerdem könnt ihr im Tagebuch überprüfen, ob und welche Items ihr zuletzt per Code erhalten habt. Das findet ihr unten links im Charaktermenü.

Beachtet, dass ihr euch beeilen solltet mit den Codes. Denn man weiß nie, wie lange sie aktiv bleiben.