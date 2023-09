Pokémon GO deaktiviert beliebtes Shiny, Trainer schimpfen: „Fühlt sich wie ein Betrug an“

In Pokémon GO sind neben starken Monstern vor allem Shinys bei den Trainern sehr beliebt. Doch nun sorgt eine Entscheidung der Entwickler zu einem Monster für ordentlich Frust in der Community. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist und was sich die Spieler für die Zukunft wünschen.

Um welches Pokémon geht es? Zahlreichen Trainern in Pokémon GO haben es die schillernden Pokémon angetan. Diese unterscheiden sich nämlich anhand ihrer Farbe von ihrer eigentlichen Form. Besonders Monster, die es nicht allzu häufig im Spiel gibt, sind dabei beliebt. So auch das Psycho-Pokémon Icognito, was es für gewöhnlich nur zu besonderen Events im Spiel zu fangen gibt.

Auch während des aktuellem Psycho-Events ist es mit drei verschiedenen Formen in den Raids vertreten. Doch Shiny-Jäger müssen nun ganz stark sein. Das Monster, welches für gewöhnlich als Shiny im Spiel zu finden ist, wurde in seiner schillernden Form kurzerhand durch die Entwickler deaktiviert. Wie die Trainer darauf reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer sind sauer: Ich habe Raid-Pässe an sie verschwendet

Entscheidung sorgt für Frust: In der Community sorgt die Nachricht über die fehlenden Shinys bei Icognito P, S und I für ordentlich Frust. Auch wenn die Entwickler diese Entscheidung grundsätzlich vor dem Event-Start im Rahmen der Event-Ankündigung auf dem Blog von Pokémon GO bekannt gemacht haben, hatten viele die Änderung zunächst gar nicht bemerkt.

In der Ankündigung fehlten nämlich lediglich die entsprechenden Shiny-Sterne. Allerdings war Icognito in der Vergangenheit bereits als Shiny im Spiel zu finden, weshalb die Spieler auch nicht davon ausgingen, dass diese nun nicht mehr aktiv sein könnten. Erst durch Beiträge anderer Spieler in den sozialen Netzwerken wurden sie daher schließlich auf die Deaktivierung aufmerksam.

Warum sind die Trainer so sauer? Im Gegensatz zu vielen anderen Monstern ist Icognito nicht so häufig im Spiel zu finden, weshalb einige auf ein Shiny gehofft hatten. Für gewöhnlich bleiben Shinys nach ihrem Release nämlich in Pokémon GO aktiv. Deshalb sorgt die Deaktivierung nun in erster Linie für Unverständnis bei den Spielern.

Hinzu kommt, dass man Icognito aktuell ausschließlich aus den Raids bekommen kann. Wer es sich also sichern möchte, muss entsprechend Raid-Pässe investieren. Das ist dann besonders ärgerlich, wenn man das fehlende Shiny-Sternchen in der Ankündigung übersehen hat und nun versucht ein Shiny zu jagen, das man nicht bekommt. So kann man in den Kommentaren auf Reddit unter anderem folgendes lesen:

BazF91: Shiny-Icognito in Raids abzuschalten fühlt sich wie ein Betrug an. Auch wenn Niantic in den Event-Details erwähnt hat, dass das Shiny von Icognito abgeschaltet wird, müssen sie wissen, dass es da draußen Leute gibt, die das nicht wissen und weiterhin Icognito raiden werden, in der Hoffnung, ein Shiny zu bekommen. Bei den meisten Pokémon wird ein Shiny, wenn es einmal aktiviert ist, nie wieder deaktiviert. […] Ich verstehe nicht, warum Niantic in diesem Fall so geizig ist, was die Freigabe von Icognito-Shinys angeht.

ComprehensiveAd9781: Ich hatte nicht bemerkt, dass das Shiny ausgeschaltet ist, bis ich diesen Beitrag gesehen habe. Ich hätte Raid-Pässe verschwendet.

KarasLegion: Ich habe buchstäblich Raid-Pässe an sie verschwendet, in der Hoffnung, dass es ein Shiny wird, und dann sehe ich, dass irgendeine zufällige Person auf Reddit einen Beitrag darüber schreibt, dass sie Shinys ausgeschaltet haben. Juhu!

Trainer fordern in der Zukunft Anpassungen

Neue Funktion bei Raids: Darüber hinaus kritisieren die Trainer bereits seit langem immer wieder die Kommunikation und Transparenz von Entscheidungen seitens der Entwickler. So fordern Spieler unter anderem schon seit Jahren die Offenlegung der Shiny-Quoten sowie eine bessere Kommunikation gegenüber den Spielern.

Auch bei der Änderung von Shiny-Icognito hätte das laut dem Reddit-User Throwaway98455645 Ärger ersparen können. Er fände nämlich eine entsprechende Shiny-Anzeige in Arenen sinnvoll, damit Trainer bereits vor einem Raid sehen können, ob es das Pokémon überhaupt als Shiny gibt.

So erklärt er auf Reddit: Eine einfache Lösung für dieses Problem wäre, dass Niantic im Startbildschirm vom Raid das Shiny-Symbol oder einen Text anzeigt, wenn der Raid-Boss shinyfähig ist. Wie viele andere Dinge in diesem Spiel wäre es eine große Verbesserung der Lebensqualität, wenn man Dinge wie diese direkt im Spiel nachschlagen könnte. Es ist frustrierend, wenn man das Spiel unterbrechen muss, um ein externes Dokument zu öffnen (selbst wenn es von Niantic selbst erstellt wurde).

Genereller Shiny-Release: Andere Spieler wünschen sich hingegen eine generelle Anpassung bei den Shinys. So sollten diese aus ihrer Sicht direkt mit dem Release eines Monsters im Spiel verfügbar sein und dann auch dauerhaft. Im Gegenzug wäre es für die denkbar, dass die Shinys im Rahmen des Community Days nicht mehr im großen Stil verteilt werden.

Ob Niantic hier also nochmal nachbessert und zukünftig transparenter wird oder sogar ihr Shiny-System überdenkt, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Wie findet ihr die Entscheidung von Niantic, Icognito aktuell nicht als Shiny fangen zu können? Habt ihr auch schon vergeblich Raids gespielt? Und was haltet ihr von dem Vorschlag zu einer Shiny-Anzeige in Raids? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

