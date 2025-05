Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Crypto-Regigigas richtig

Regigigas erhält in seiner Crypto-Form einen eigenen Raid-Tag in Pokémon GO. Wie ihr diesen optimal nutzt, zeigen wir euch.

Wann ist das Event? Das Event findet am Samstag, dem 17. Mai 2025, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Es liegt damit mitten in der Kronen-Clash: Übernahme von Team GO Rocket, in dem ihr Crypto-Dialga erhalten könnt.

Was ist das für ein Pokémon? Regigigas ist ein legendäres Monster, welches aus der 4. Generation stammt. Es besitzt den Typen Normal und ist der Anführer der sogenannten „legendären Giganten“, zu denen auch Regirock, Regice, Registeel, Regieleki sowie Regidrago gehören.

Raid-Tag mit Crypto-Regigigas – Inhalte und Tipps

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des 3-stündigen Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

bis zu 5 zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe bei Arenen

erhöhte Chance auf Shiny-Crypto-Regigigas

höhere Angriffs-, Verteidigungs- und KP-Werte bei Crypto-Regigigas

ihr könnt mit Fern-Raid-Pässen an Crypto-Raids teilnehmen

das Limit für Fern-Raids ist von Samstag, dem 17. Mai 2025, um 2:00 Uhr bis Sonntag, den 18. Mai 2025, um 5:00 Uhr auf 20 erhöht

kostenlose, befristete Forschung

Die Möglichkeit, an Crypto-Raids mit Fern-Raid-Pässen teilzunehmen, ist dabei nicht nur eine einmalige Aktion. Vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass ihr zukünftig sowohl an Crypto- als auch an Dyna-Raids aus der Ferne teilnehmen könnt.

Erledigt ihr die kostenlose, befristete Forschung, dann bekommt ihr 10.000 Sternenstaub als Belohnung. Außerdem erhöht sich die Menge an Sternenstaub, die ihr für erfolgreiche Raid-Kämpfe im Event erhaltet, von 1.000 auf 2.000 pro Raid. Erwerbt ihr das Event-Ticket, dann sind es sogar 3.000 Sternenstaub.

Event-Ticket: Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr ein Event-Ticket erwerben. Neben dem zusätzlichen Sternenstaub für jeden erfolgreichen Raid erhaltet ihr hier obendrein 8 weitere Raid-Pässe durch Arenen, eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons nach Raids sowie 50 % mehr Erfahrungspunkte in Raids. Die Boni gelten nur innerhalb des Events.

So nutzt ihr den Raid-Tag am besten: Um die Raid-Pässe aus den Arenen optimal zu nutzen, bietet sich für den Raid-Tag die folgende Vorgehensweise an:

besucht eine Arena

besiegt Crypto-Regigigas

dreht die Scheibe der Arena, um einen neuen Pass zu erhalten

besucht die nächste Arena

Bedenkt, dass Crypto-Regigigas ein ziemlich harter Brocken sein kann. Da es den Typen Normal besitzt, solltet ihr auf Kampf-Pokémon setzen. Zudem solltet ihr das Monster mit mindestens 4 Trainern herausfordern und die besten Konter-Pokémon gegen Regigigas mitnehmen.

Der aktuelle Monat ist wieder vollgepackt mit allerlei Events in Pokémon GO. Welche genau das sind, was euch dort erwartet und wann sie stattfinden, haben wir uns für euch angeguckt und die passende Übersicht dazu erstellt, damit ihr alles auf einen Blick habt: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO.