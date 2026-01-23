Pokémon GO: So nutzt ihr den Crypto-Raid-Tag mit Raikou aus

In Pokémon GO erwartet euch Crypto-Raikou am Raid-Tag. Wir zeigen euch, wie ihr den Tag ausnutzt.

Wann startet der Raid-Tag? Der Crypto-Raid-Tag mit Crypto-Raikou startet am Samstag, den 24. Januar 2026, um 14:00 Uhr. Schluss ist drei Stunden später um 17:00 Uhr.

Das Besondere an diesem Zeitraum: Crypto-Raikou taucht auf zahlreichen Arenen auf und kann von euch herausgefordert werden. Das Monster hat dabei eine erhöhte Shiny-Chance. Zeitgleich läuft die aktuelle Rocket-Übernahme weiter.

Aber wie nutzt man den Tag am besten aus? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Wie besiege ich Crypto-Raikou? Konter gegen den Boss

Das legendäre Elektro-Pokémon ist besonders anfällig gegen Boden-Attacken. Das sind also die Moves, die ihr braucht. Dementsprechend solltet ihr die Top-Angreifer vom Typ Boden verwenden. Beispiele dafür sind:

Proto-Groudon

Groudon

Mega-Knakrack

Knakrack

Demeteros

Stalobor

Mamutel

Rihornior

Entscheidend ist, dass ihr mit diesen Monstern dann auch Boden-Attacken verwendet. Bedenkt, dass ihr mit den Crypto-Versionen der Pokémon mehr Schaden anrichten könnt.

Beachtet: Der Kampf gegen Crypto-Raikou ist nicht einfach. Ihr werdet voraussichtlich mindestens vier Trainer mit starken Kontern brauchen.

Entfernt bei Crypto-Raikou Frustration

Habt ihr euer Crypto-Raikou gefangen, entfernt direkt die Attacke Frustration durch den Einsatz einer Lade-TM. Diese Attacke ist nämlich nur im Rahmen von Rocket-Übernahmen auf diese Art entfernbar.

Das Entfernen lohnt sich bei Raikou ganz besonders, denn mit der Attacken-Kombination Donnerschock und Stromstoß ist Crypto-Raikou unter den absoluten Top-Angreifern vom Typ Elektro. Verpasst diese Gelegenheit also nicht.

Nutzt alle verfügbaren Raid-Pässe beim Raid-Tag

Ihr könnt bis zu 5 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe während des Events erhalten. Entscheidend dabei ist, dass ihr den nächsten immer erst dann erhaltet, wenn der letzte aufgebraucht ist.

Es heißt also: Unterwegs bleiben. Geht folgendermaßen vor:

Sucht eine Arena raus, holt euch den ersten Gratis-Pass

Beendet den Raid gegen Crypto-Raikou

Fangt das Monster

Sucht direkt den nächsten Raid und holt euch dort den nächsten Pass ab

Bedenkt dabei, dass ihr nur drei Stunden Zeit habt. Je nachdem, wie viele Arenen ihr bei euch in der Nähe habt, solltet ihr Wege einplanen.

In Pokémon GO geht es auch abseits von Crypto-Raikou spannend weiter. Der Januar geht auf sein Ende zu, der Februar kommt näher. Und mit dem neuen Monat kommt auch ein neues Pokémon ins Spiel: Flaminkno wird beim Karnevals-Event debütieren. Alle Infos, wie ihr Flaminkno fangt, lest ihr hier.