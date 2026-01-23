Pokémon GO: So nutzt ihr den Crypto-Raid-Tag mit Raikou aus

GuideService
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: So nutzt ihr den Crypto-Raid-Tag mit Raikou aus

In Pokémon GO erwartet euch Crypto-Raikou am Raid-Tag. Wir zeigen euch, wie ihr den Tag ausnutzt.

Wann startet der Raid-Tag? Der Crypto-Raid-Tag mit Crypto-Raikou startet am Samstag, den 24. Januar 2026, um 14:00 Uhr. Schluss ist drei Stunden später um 17:00 Uhr.

Das Besondere an diesem Zeitraum: Crypto-Raikou taucht auf zahlreichen Arenen auf und kann von euch herausgefordert werden. Das Monster hat dabei eine erhöhte Shiny-Chance. Zeitgleich läuft die aktuelle Rocket-Übernahme weiter.

Aber wie nutzt man den Tag am besten aus? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute am 20. Januar? Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature Pokémon GO: Fangt dringend Morpeko im Event, bevor es zu spät ist Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Wie besiege ich Crypto-Raikou? Konter gegen den Boss

Das legendäre Elektro-Pokémon ist besonders anfällig gegen Boden-Attacken. Das sind also die Moves, die ihr braucht. Dementsprechend solltet ihr die Top-Angreifer vom Typ Boden verwenden. Beispiele dafür sind:

  • Proto-Groudon
  • Groudon
  • Mega-Knakrack
  • Knakrack
  • Demeteros
  • Stalobor
  • Mamutel
  • Rihornior

Entscheidend ist, dass ihr mit diesen Monstern dann auch Boden-Attacken verwendet. Bedenkt, dass ihr mit den Crypto-Versionen der Pokémon mehr Schaden anrichten könnt.

Beachtet: Der Kampf gegen Crypto-Raikou ist nicht einfach. Ihr werdet voraussichtlich mindestens vier Trainer mit starken Kontern brauchen.

Entfernt bei Crypto-Raikou Frustration

Habt ihr euer Crypto-Raikou gefangen, entfernt direkt die Attacke Frustration durch den Einsatz einer Lade-TM. Diese Attacke ist nämlich nur im Rahmen von Rocket-Übernahmen auf diese Art entfernbar.

Das Entfernen lohnt sich bei Raikou ganz besonders, denn mit der Attacken-Kombination Donnerschock und Stromstoß ist Crypto-Raikou unter den absoluten Top-Angreifern vom Typ Elektro. Verpasst diese Gelegenheit also nicht.

Mehr zum Thema
Neues Monster in Pokémon GO: So fangt ihr es im Karnevals-Event
von Max Handwerk
Pokémon GO: 4 Boni, die ihr ab heute bei der Rocket-Übernahme ausnutzen solltet
von Max Handwerk
Pokémon GO: Giovanni besiegen – Beste Konter im Januar 2026
von Franzi Korittke

Nutzt alle verfügbaren Raid-Pässe beim Raid-Tag

Ihr könnt bis zu 5 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe während des Events erhalten. Entscheidend dabei ist, dass ihr den nächsten immer erst dann erhaltet, wenn der letzte aufgebraucht ist.

Es heißt also: Unterwegs bleiben. Geht folgendermaßen vor:

  • Sucht eine Arena raus, holt euch den ersten Gratis-Pass
  • Beendet den Raid gegen Crypto-Raikou
  • Fangt das Monster
  • Sucht direkt den nächsten Raid und holt euch dort den nächsten Pass ab

Bedenkt dabei, dass ihr nur drei Stunden Zeit habt. Je nachdem, wie viele Arenen ihr bei euch in der Nähe habt, solltet ihr Wege einplanen.

In Pokémon GO geht es auch abseits von Crypto-Raikou spannend weiter. Der Januar geht auf sein Ende zu, der Februar kommt näher. Und mit dem neuen Monat kommt auch ein neues Pokémon ins Spiel: Flaminkno wird beim Karnevals-Event debütieren. Alle Infos, wie ihr Flaminkno fangt, lest ihr hier.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokémon GO Flaminkno

Neues Monster in Pokémon GO: So fangt ihr es im Karnevals-Event

Pokémon GO Rocket Übernahme

Pokémon GO: 4 Boni, die ihr ab heute bei der Rocket-Übernahme ausnutzen solltet

Pokemon-GO-Giovanni-Radar

Pokémon GO: Giovanni besiegen – Beste Konter im Januar 2026

Beste MMOs skaled

Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx