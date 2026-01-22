Pokémon GO: 4 Boni, die ihr bei der Rocket-Übernahme ausnutzen solltet

Team Rocket kehrt zu Pokémon GO zurück. Euch kann das nur recht sein! Denn die Schurken haben interessante Boni im Gepäck.

Wann startet das Event? Die Übernahme durch Team GO Rocket im Rahmen des Klasse-Kumpel-Events startet am 23. Januar um 00:00 Uhr. Schluss ist am Sonntag, den 25. Januar um 20:00 Uhr. Ihr habt also im Grunde ein nahezu komplettes Wochenende Zeit, um die Rockets fertig zu machen.

Und das lohnt sich, denn die Pokémon-Diebe bringen spannende Pokémon mit und haben interessante Boni zu bieten. Die wichtigsten Punkte fassen wir hier für euch zusammen.

Wie läuft eine Rocket-Übernahme grundsätzlich? Rocket-Übernahmen zeichnen sich durch das verstärkte Auftreten der Rüpel an PokéStops und in Ballos aus. Zudem gibt es Veränderungen in den Teams der Rocket-Anführer und bei den Crypto-Legendären. So ist es auch dieses Mal.

Welche Boni ihr ausnutzen solltet, fassen wir hier für euch zusammen.

Schnappt euch Crypto-Voltolos

Crypto-Voltolos erscheint erstmals in seiner Inkarnationsform. Ihr könnt es erhalten, indem ihr den Boss von Team GO Rocket besiegt: Giovanni.

Um das zu tun, braucht ihr allerdings ein Super-Rocket-Radar. Das erhaltet ihr aus der neuen Rocket-Spezialforschung, die mit dem Event starten wird. Geht davon aus, dass ihr dafür aber erst die Rocket-Anführer Cliff, Sierra und Arlo besiegen müsst. Danach geht’s Giovanni an den Kragen.

Der Kampf wird sich lohnen, denn nach aktuellem Stand wird Crypto-Voltolos der beste Elektro-Angreifer in Pokémon GO.

Schnappt euch Crypto-Raikou (mit Glück als Shiny)

Crypto-Raikou ist aktuell der stärkste Elektro-Angreifer, der erst ab Event-Start von Crypto-Voltolos überholt wird, aber ein super Fang ist. Das Monster erhält einen eigenen Crypto-Raid-Tag am Samstag, bei dem ihr Crypto-Raikou in Raids herausfordern könnt.

Das Beste daran: Es hat eine erhöhte Shiny-Chance, wenn ihr es in den Crypto-Raids herausfordert und fangt. Das ist also eure Gelegenheit, euch ein schillerndes Exemplar zu sichern. Während des Events erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen.

Sammelt weitere Crypto-Pokémon

Nicht nur Giovanni, auch seine Lakaien erhalten neue Pokémon. Nach aktuellem Stand sollen Igamaro, Fynx und Froxy bei den Rüpeln als Cryptos verfügbar werden. Im Subreddit zu Pokémon GO werden außerdem die neuen Line-Ups von Arlo, Sierra und Cliff diskutiert. Diese sind zwar noch nicht bestätigt, einem Post auf Reddit zufolge allerdings sollen Flunkifer, Hoppspross und Karpador die neuen Pokémon der Bosse sein. Wir halten euch hier auf dem Laufenden!

Verlernt Frustration

Crypto-Pokémon beherrschen die nutzlose Attacke Frustration, die man normalerweise nicht ersetzen kann – außer bei bestimmten Events. So eines ist auch die aktuelle Übernahme. Sucht euch also eure Cryptos raus und verpasst ihnen Lade-TMs, um die Attacke loszuwerden. Eine Liste der besten Kandidaten zum Frustration-Verlernen findet ihr hier.

Mit dem Rocket-Event geht der erste Monat des Jahres so langsam auf sein Ende zu. Doch auch weiterhin gibt es Termine, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Unter anderem könnt ihr euch auf das Hinab-in-die-Tiefen-Event und ein Dynamax-Wochenende freuen. Notieren braucht ihr die Termine nicht, das haben wir schon für euch getan: Hier findet ihr alle Events im Januar 2026 in Pokémon GO.