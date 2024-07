Pokémon GO: Community ist entsetzt über eine neue Mechanik – „ist ein schlechter Scherz“

Im Zuge des Pokémon GO Fests 2024 gab es neben vielen Inhalten auch eine neue Mechanik im Spiel. Doch die sorgt für Frustration in der Community.

Am Wochenende fand in Pokémon GO das große globale GO Fest 2024 statt. Hier konntet ihr viele wilde Pokémon, einige Boni und auch die Ultrabestien sowie das legendäre Pokémon Necrozma in Raids finden.

Für Necrozma wurde außerdem die Fusion eingeführt, mit der ihr Necrozma entweder mit Solgaleo oder mit Lunala fusionieren könnt. Und diese Mechanik sorgt in der Community für Frust.

Zu viel Energie, wiederkehrende Kosten

Was ist das Problem? Wollt ihr die Fusion von Necrozma durchführen, benötigt ihr neben einigen Bonbons und Solgaleo oder Lunala auch die sogenannte Fusionsenergie. Bereits am Wochenende sorgte jedoch die Menge an benötigter Fusionsenergie und die geringe Menge, die es in Raids gab, für Frust.

Während es für Trainer, die das Ticket für das GO Fest erworben haben, genug Fusionsenergie für eine Fusion gab, mussten auch diese Trainer in Raids ziehen, um genug Energie für die zweite Fusion zu erhalten.

Trainer ohne erworbenes Ticket mussten bereits für die erste Fusion eine Menge Raids absolvieren. Während es pro Raid nur zwischen 80 – 140 Fusionsenergie gab, werden 1.000 Fusionsenergie für eine Fusion benötigt.

Für einige Trainer war dies bereits Grund genug, auf die Fusion zu verzichten und sich die Raid-Pässe zu sparen.

Was sorgt noch für Frust? Habt ihr die Fusion durchgeführt, ist der Zustand des fusionierten Pokémon von permanenter Dauer. Löst ihr die Fusion jedoch, beispielsweise weil ihr euer Solgaleo oder Lunala für andere Zwecke zurückhaben wollt, müsst ihr die Fusionsenergie erneut aufbringen.

Einige Trainer aus der Community sind bisher davon ausgegangen, dass eine erneute Fusion keine Fusionsenergie benötigt, wie es auch bei den Mega-Raids der Fall ist.

Die Tatsache, dass die Fusionsenergie erneut benötigt wird und dass es aktuell keinen Weg im Spiel gibt, um sie zu erhalten, sorgt in der Community für Frust.

Was sagt die Community dazu? Einige der Kommentare aus der Community zum Thema lauten:

1000 Energie zum Fusionieren ist ein schlechter Scherz , titelt ein Trainer in seinem Beitrag auf Reddit

, titelt ein Trainer in seinem Beitrag auf Reddit Ich wusste nicht, dass das Aufheben der Fusion bedeutet, dass man die gesamte Energie verliert, die in die Fusion geflossen ist. Lasst euch das eine Lehre sein: Löst niemals die Fusion! , rät ein Trainer auf Reddit an

, rät ein Trainer auf Reddit an Wow, so funktioniert das also? Ich nahm an, es wäre wie Mega-Entwicklung und würde eine bestimmte Zeit andauern und dann eine Abklingzeit haben… bäh! , antwortet ein Trainer auf den vorherigen Kommentar auf Reddit

, antwortet ein Trainer auf den vorherigen Kommentar auf Reddit Das Endgame, das sie für Pokémon GO entworfen haben, welches die Verteilung von legendären Pokémon beinhaltet, ist lächerlich , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

Was sagt ihr zu der Fusion und der Art und Weise, wie diese ins Spiel gebracht wurde? Teilt ihr die Kritik der Community? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über die kommenden Events im Juli 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.