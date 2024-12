Diese 7 Pokémon und Attacken lohnen sich beim Community Day morgen richtig – Schnappt sie euch

In Pokémon GO steht der größte Community Day des Jahres an. Welche Pokémon und Attacken sich hierbei besonders lohnen, haben wir uns für euch angeguckt.

An diesem Wochenende steht in Pokémon GO wieder der große Community Day im Dezember an. Dieser bringt, wie auch schon in den Vorjahren, alle Pokémon zurück, die im aktuellen und im vorherigen Jahr einen Community Day hatten.

Dabei gibt es auch wieder einige exklusive Attacken, die die Pokémon lernen können, wenn ihr sie am Samstag oder am Sonntag in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr entwickelt. Wir zeigen euch, welche sich dabei besonders lohnen.

Die besten Pokémon im Community Day im Dezember

Metagross

Metagross ist ein vielseitig einsetzbares Pokémon. Während ihr es als Psycho-Angreifer einsetzen könnt, gibt es kaum ein besseres Pokémon als Stahl-Angreifer. In der Meisterliga kann es sich zumindest noch im Mittelfeld platzieren.

Attacke: Sternenhieb, Lade-Attacke vom Typ Stahl.

Wo findet man das Pokémon? Ihr könnt Tanhel, die erste Stufe von Metagross, jeweils in den letzten 10 Minuten jeder vollen Stunde von 14:00 bis 17:00 Uhr an beiden Tagen finden.

Brutalanda

Brutalanda ist die letzte Entwicklung von Kindwurm. Es kann als Drachen-Angreifer glänzen und findet sich auch in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO wieder.

Attacke: Wutanfall, Lade-Attacke vom Typ Drachen.

Wo findet man das Pokémon? Ihr könnt Kindwurm genau wie Tanhel jeweils in den letzten 10 Minuten der vollen Stunden von 14:00 bis 17:00 Uhr finden. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag.

Meistagrif

Bei Meistagrif handelt es sich um die letzte Entwicklung von Praktibalk. Holt ihr euch dieses Pokémon, dann erhaltet ihr einen der stärksten Kampf-Angreifer, den ihr bekommen könnt.

Attacke: Wirbler, Lade-Attacke vom Typ Unlicht.

Wo findet man das Pokémon? Ihr könnt Praktibalk aus 2-km-Eiern ausbrüten.

Maxax

Maxax ist ein Drachen-Pokémon, welches sich aus Milza entwickeln kann. Es lässt sich als Drachen-Angreifer in Raids einsetzen.

Attacke: Breitseite, Lade-Attacke vom Typ Drachen.

Wo findet man das Pokémon? Um Milza zu erhalten, müsst ihr beim Community Day 2-km-Eier ausbrüten.

Togekiss

Togekiss besitzt die Typen Flug und Fee und stellt die letzte Entwicklung von Togepi und Togetic dar. Bei diesem Pokémon handelt es sich um einen starken Feen-Angreifer.

Attacke: Aurasphäre, Lade-Attacke vom Typ Kampf.

Wo findet man das Pokémon? Auch Togepi erhaltet ihr durch das Ausbrüten von 2-km-Eiern.

Suelord

Paldea-Felino und Suelord

Suelord ist aktuell der unangefochtene König der Superliga. In der Hyperliga kann es sich immerhin noch im Mittelfeld platzieren. Seid ihr in der Superliga aktiv, solltet ihr euch unbedingt ein Suelord zulegen, falls ihr noch keins besitzt.

Attacke: Vielender, Lade-Attacke vom Typ Käfer.

Wo findet man das Pokémon? Paldea-Felino lässt sich in 2-km-Eiern finden.

Rasaff

Rasaff ist die Entwicklung von Menki und die Vorentwicklung von Epitaff. In der Superliga kann sich das Pokémon den 4. Platz und in der Hyperliga sogar den 2. Platz sichern.

Attacke: Zornesfaust, Lade-Attacke vom Typ Geist.

Wo findet man das Pokémon? Ihr könnt Menki vor allem am Sonntag, dem 22. Dezember 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Wildnis fangen.

Weitere gute Pokémon

Morlord: Gehört zu den besten Angreifern in der Superliga. Die Vorentwicklung Felino findet ihr im Event in 2-km-Eiern.

Gehört zu den besten Angreifern in der Superliga. Die Vorentwicklung Felino findet ihr im Event in 2-km-Eiern. Silvarro: Ist ein guter Angreifer vom Typ Pflanze. Entwickelt sich aus Bauz, welches ihr am Samstag fangen könnt.

Ist ein guter Angreifer vom Typ Pflanze. Entwickelt sich aus Bauz, welches ihr am Samstag fangen könnt. Primarene: Kann als Feen-Angreifer gespielt werden. Um seine erste Stufe, Robball, zu fangen, müsst ihr am Sonntag in der Wildnis die Augen offen halten.

Kann als Feen-Angreifer gespielt werden. Um seine erste Stufe, Robball, zu fangen, müsst ihr am Sonntag in der Wildnis die Augen offen halten. Donarion: Ist sowohl als Elektro-, als auch als Käfer-Angreifer einsetzbar. Entwickelt sich aus Mabula, welches ihr in 2-km-Eiern findet.

Ist sowohl als Elektro-, als auch als Käfer-Angreifer einsetzbar. Entwickelt sich aus Mabula, welches ihr in 2-km-Eiern findet. Fruyal: Gehört zu den besten Pflanzen-Angreifern im Spiel. Zur Entwicklung benötigt ihr Frubberl, welches am Samstag in der Wildnis vermehrt anzutreffen ist.

Gehört zu den besten Pflanzen-Angreifern im Spiel. Zur Entwicklung benötigt ihr Frubberl, welches am Samstag in der Wildnis vermehrt anzutreffen ist. Brigaron: Ist ebenfalls ein solider Pflanzen-Angreifer. Ihr benötigt für diese Entwicklung Igamaro, welches in 2-km-Eiern im Event anzutreffen ist.

Ist ebenfalls ein solider Pflanzen-Angreifer. Ihr benötigt für diese Entwicklung Igamaro, welches in 2-km-Eiern im Event anzutreffen ist. Fennexis: Kann als Feuer-Angreifer euer Team verstärken. Ist zudem die letzte Entwicklungsstufe von Fynx, welches ihr aus 2-km-Eiern ausbrüten könnt.

Alle Pokémon, die in diesem Artikel erwähnt wurden, können auch in ihren Shiny-Formen angetroffen werden, wenn ihr etwas Glück habt.

Das Jahr 2024 nähert sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Doch auch in den letzten Tagen des Jahres gibt es neben dem Community Day noch weitere Events, die auf euch warten. Eine Übersicht über alle Events im Dezember 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich auch.