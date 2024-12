Pokémon GO: Guide zum Community Day im Dezember 2024 – So nutzt ihr das Event

In Pokémon GO findet am Wochenende wieder der größte Community Day des Jahres statt. Was euch dort erwartet, haben wir uns für euch angeguckt.

Was ist das für ein Event? Bei dem Community Day handelt es sich um ein Event, welches jeden Monat stattfindet. Dabei gibt es ein Pokémon, welches in großer Anzahl erscheint und, neben einer stark erhöhten Shiny-Chance, euch viele Boni mitbringt.

Im Dezember findet traditionell ein besonderer Community Day statt, bei dem ihr die Pokémon aus den Community Days des Jahres erneut antreffen könnt. Am Samstag, dem 21. Dezember 2024 und am Sonntag, dem 22. Dezember 2024, ist dies in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erneut der Fall.

Wir zeigen euch alle Pokémon und Boni des Events und erklären, was ihr zum Event wissen müsst.

Community Day Dezember 2024 – Start, Uhrzeit und Boni

Was? Großer Community Day im Dezember 2024

Wann? Am 21 und 22. Dezember 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Pokémon des Tages: Alle Pokémon aus den Community Days 2024 sowie 2023



Boni von 14:00 bis 17:00 Uhr:

– Erhöhte Shiny-Chance für die Event-Pokémon

– Doppelte Fang-EP

– Doppelter Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Halbe Schlüpfdistanz bei Eiern, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

– Lockmodule & Rauch halten drei Stunden (nicht der Abenteuerrauch)



Von 09:00 bis 21:00 Uhr an beiden Tagen:

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten für Tausch

– Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag (also insgesamt 2 am Tag)

Wann erscheinen welche Pokémon am Samstag und am Sonntag?

Ihr könnt die Event-Pokémon an beiden Tagen im Zeitraum von 09:00 bis 21:00 Uhr antreffen. In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erscheinen sie jedoch noch häufiger und mit einer stark erhöhten Shiny-Chance.

Während ihr die Pokémon aus den Community Days 2024 in der Wildnis findet, könnt ihr die Monster aus den Community Days 2023 aus 2-km-Eiern ausbrüten.

Pokémon am Samstag, dem 21. Dezember 2024:

Knofensa*

Chaneira*

Viscora*

Bauz*

Flamiau*

Frubberl*

Pokémon am Sonntag, dem 22. Dezember 2024:

Menki*

Ponita*

Galar-Ponita*

Strawickl*

Zapplardin*

Robball*

In den letzten 10 Minuten jeder vollen Stunde zwischen 14 und 17 Uhr könnt ihr an beiden Tagen zudem auf die folgenden Pokémon in der Wildnis stoßen:

Porygon*

Feurigel*

Kindwurm*

Tanhel*

In den 2-km-Eiern könnt ihr an beiden Tagen folgende Pokémon ausbrüten:

Flegmon*

Galar-Flegmon*

Quapsel*

Togepi*

Felino*

Paldea-Felino*

Praktibalk*

Milza*

Igamaro*

Fynx*

Froxy*

Mabula*

eF-eM*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Exklusive Attacken zum Community Day im Dezember 2024

Ihr könnt an diesem Community Day auch wieder die exklusiven Attacken für einige Pokémon erhalten. Dafür müsst ihr sie an einem der beiden Event-Tage in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr entwickeln.

Dabei können die folgenden Pokémon exklusive Attacken erhalten, wenn ihr sie in dem Zeitraum des Events entwickelt:

Quappo: Sofort-Attacke Konter

Quaxi: Lade-Attacke Eisstrahl

Sarzenia: Sofort-Attacke Zauberblatt

(Galar)-Gallopa: Lade-Attacke Stromstoß

(Galar-)Lahmus und (Galar-)Laschoking: Lade-Attacke Surfer

Tornupto: Lade-Attacke Lohekanonade

Heiteira: Lade-Attacke Stromstoß

Togekiss: Lade-Attacke Aurasphäre

Morlord: Lade-Attacke Nassschweif

Brutalanda: Lade-Attacke Wutanfall

Metagross: Lade-Attacke Sternenhieb

Porygon-Z: Lade-Attacke Triplette

Meistagrif: Lade-Attacke Wirbler

Matrifol: Sofort-Attacke Dunkelklaue

Zapplarang: Sofort-Attacke Voltwechsel

Maxax: Lade-Attacke Breitseite

Brigraon: Lade-Attacke Flora-Statue

Fennexis: Lade-Attacke Lohekanonade

Quajutsu: Lade-Attacke Aquahaubitze

Viscogon: Lade-Attacke Donnerschlag

UHaFnir: Lade-Attacke Überschallknall

Silvarro: Lade-Attacke Flora-Statue

Fuegro: Lade-Attacke Lohekanonade

Primarene: Lade-Attacke Aquahaubitze

Akkup und Donarion: Sofort-Attacke Voltwechsel

Fruyal: Lade-Attacke Turmkick

Rasaff und Epitaff: Lade-Attacke Zornesfaust

Suelord: Lade-Attacke Vielender

Weitere Inhalte des Community Days im Dezember 2024

Befristete Forschungen: Zum letzten Community Day des Jahres wird es gleich mehrere befristete Forschungen geben. Loggt ihr euch zwischen dem 21. Dezember um 09:00 Uhr und dem 22. Dezember um 21:00 Uhr ein, erhaltet ihr die erste befristete Forschung. Für diese habt ihr bis zum 4. Januar 2025 um 21:00 Uhr Zeit, um sie zu lösen.

Eine weitere befristete Forschung erhaltet ihr für den Zeitraum des Events. Hier erhaltet ihr als Belohnung ein Regen-Lockmodul sowie Einall-Steine.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr zudem noch eine Spezialforschung erwerben. Dabei erhaltet ihr einen Rocket-Radar, eine Top- sowie eine Sofort-Lade-TM und Begegnungen mit Pokémon, die 2024 einen Community Day oder einen Community Day Classic hatten. Diese besitzen einen Spezialhintergrund.

Feldforschungen und PokéStop-Showcases: Auch in diesem Event gibt es wieder Feldforschung und PokéStop-Showcases, die sich thematisch um die Event-Pokémon drehen.

Community Day richtig nutzen

Um den letzten Community Day des Jahres voll auszukosten, solltet ihr entsprechend vorbereitet sein. Da es in dem Event sehr viele Pokémon gibt, die ihr fangen könnt, solltet ihr vor allem darauf achten, genug Bälle zu besitzen sowie genügend Platz in eurer Pokémon-Box zu haben.

Außerdem gibt es einige Items, mit denen ihr aus dem Event noch mehr herausholen könnt:

Rauch und Lockmodule: Da beide Items 3 Stunden lang aktiv sind und beide Items noch mehr Pokémon zu euch locken können, kann sich der Einsatz der beiden Items sehr für euch lohnen.

Da beide Items 3 Stunden lang aktiv sind und beide Items noch mehr Pokémon zu euch locken können, kann sich der Einsatz der beiden Items sehr für euch lohnen. Brutmaschinen: Wollt ihr aus den 2-km-Eiern noch das eine oder andere Monster aus den Community Days 2023 ausbrüten, braucht ihr entsprechende Brutmaschinen.

Wollt ihr aus den 2-km-Eiern noch das eine oder andere Monster aus den Community Days 2023 ausbrüten, braucht ihr entsprechende Brutmaschinen. Sternenstück und Glücks-Ei: Mit diesen Items könnt ihr den Sternenstaub und die Erfahrungspunkte beim Fangen, die in dem Event eh schon verdoppelt sind, noch zusätzlich erhöhen.

Mit diesen Items könnt ihr den Sternenstaub und die Erfahrungspunkte beim Fangen, die in dem Event eh schon verdoppelt sind, noch zusätzlich erhöhen. Sananabeeren: Mit Sananabeeren könnt ihr, zusätzlich zum Bonus, noch mehr Bonbons für jeden Fang eines Pokémon erhalten.

Auch im neuen Jahr wird es wieder die beliebten Community Days in Pokémon GO geben, die euch immer ein Pokémon und einige starke Boni mitbringen. Das erste Datum und das zugehörige Monster im Januar 2025 stehen bereits jetzt schon fest: Der Community Day im Januar bringt Felori, aber lohnt sich das?