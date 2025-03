Pokémon GO hat jetzt endlich mal eine Challenge, die mit weniger Spielern leichter ist

Normalerweise ist man als Stadt-Trainer im Vorteil, wenn man Pokémon GO spielt. Nun gibt’s aber eine Challenge, die ausnahmsweise mal auf dem Dorf einfacher ist.

Pokémon GO ist ein Spiel, bei dem man seine Umgebung erkunden und mit anderen Trainern zusammenarbeiten soll, um mächtige Gegner zu besiegen. Viele Spieler spricht dieses Prinzip an, doch gerade auf dem Lande sorgt das manchmal für Probleme.

Denn wo es generell wenig in der Nähe gibt, gibt es auch nicht viel zu entdecken. Zumindest nichts, was als PokéStop implementiert werden würde. Und auch Mitspieler sind natürlich deutlich leichter gefunden, wenn man in einer Stadt mit mehreren hunderttausenden Einwohnern lebt, als im Dorf mit 100 Leuten.

Das sorgt dafür, dass gerade Spieler in ländlichen Gegenden manchmal Probleme bekommen, was bestimmte Inhalte des Spiels angeht. Klassiker sind:

Unbesiegbare Raid-Gegner, weil keine Mitspieler da sind

Zu mächtige Dynamax-Gegner, die man mit einem kleinen Team nicht schafft.

Arenen, in denen Pokémon versauern, weil sie keiner hinauswirft

Oder schlichtweg wenig bis keine Spawns, Stops und Arenen in der Nähe

Jetzt gibt es aber eine Aufgabe, die in die andere Richtung geht.

Meisterwerkforschung verlangt Showcase-Sieg – gar nicht so einfach

Was ist das für eine Forschung? Im Rahmen der Einall-Tour 2025 kam eine neue kostenpflichtige Meisterwerkforschung ins Spiel. Meisterwerkforschungen gelten als besonders schwierig und es dauert lange, all ihre Schritte zu lösen. Bei ihnen winken am Ende aber auch spannende Pokémon. Bei der diesjährigen Meisterwerkforschung kann man Shiny Meloetta bekommen.

Dafür muss man aber einiges erledigen. Und eine der Aufgaben ist speziell. Sie verlangt, dass man die Bronze-Showcase-Star-Medaille verdient. Das hebt User 8BDO im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ hervor. Den Post könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist daran schwierig? Grundsätzlich klingt es gar nicht so schwierig, die Medaille zu bekommen, denn man muss dafür nur einen Showcase gewinnen. Diese Showcases findet man an verschiedenen Pokéstops. Dort gibt man dann ein Pokémon ab, dass die Teilnahmebedingungen erfüllt. Dann wird es mit anderen abgegebenen Pokémon verglichen. Sobald die Teilnahmezeit abgelaufen ist, gewinnt das Pokémon den Showcase, das im Vergleich zu den anderen die beste Bewertung erhalten hat.

Hier hat man natürlich einen Vorteil, wenn man weniger Mitspieler, beziehungsweise Konkurrenz hat. Und das ist auf dem Dorf eher der Fall, als in der Stadt. Manche User kommentieren:

„In New York ist das buchstäblich unmöglich, manchmal komme ich nicht einmal dazu, ein Pokémon abzugeben, weil der Showcase innerhalb von 20 Minuten voll ist. Hunderte von Menschen fliegen hierher“, sagt User Not-a-bot-10 (via reddit).

„In Tokio nicht“, antwortet ein Spieler auf die Aussage, der eine Showcase wäre ja einfach (via reddit).

„Wenn du Schwierigkeiten hast, nur einen einzigen Showcase zu gewinnen, und du in einer großen Stadt lebst, suche dir einen Showcase in einem Vorort. Dort gibt es normalerweise nicht so viele Spieler“, rät User aoog (via reddit).

Auch die Teilnahme an Showcases beim Wandern oder bei Ausflügen kann helfen, sollte man in der eigenen Stadt tatsächlich Probleme haben, Showcases zu gewinnen. Das gilt natürlich nicht nur in der Meisterwerkforschung, sondern generell.

Ist das in großen Städten wirklich so schwierig? Es kommt darauf an, doch an manchen Orten kann es wirklich ziemlich heftig zugehen, was Pokémon GO angeht. Da wundert man sich fast, wenn man mal alleine in irgendeinem Raid steckt. Tokio ist ein gutes Beispiel dafür – einen kleinen Einblick, wie Pokémon GO in Japan ist, lest ihr hier. Aber: Auch in kleineren Großstädten kann es schon schwierig werden, wenn nur genug Leute mitspielen.

Klar ist aber auch: Nur, weil man in einer ländlichen Gegend lebt, ist ein Showcase-Sieg nicht garantiert. Zumal man in wirklich, wirklich ruhigen Gegenden fast schon das Problem bekommen könnte, dass man gar nicht erst teilnehmen kann – weil es nämlich keinen Stop mit einem Showcase gibt. Wie habt ihr das bislang erlebt? Erzählt es uns in den Kommentaren. Hier erfahrt ihr, was Pokémon GO im März an Events bringt.