Pokémon GO bringt neues legendäres Pokémon, erhält eigenen Raid-Tag

Pokémon GO bringt neues legendäres Pokémon, erhält eigenen Raid-Tag

In Pokémon GO erscheint Cupidos in neuer Form. Alles zum Raid-Tag mit dem Monster lest ihr hier.

Wann läuft der Raid-Tag mit Cupidos? Der Raid-Tag findet am 14. Februar statt – also am Valentinstag. Das Event läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Cupidos ist ein legendäres Pokémon, es verbindet die Typen Fee und Flug. Die nun erscheinende neue Form ist die Tiergeistform, die einer Schildkröte ähnelt. Damit ist die Gruppe Inkarnationen der Natur, die aus Boreos, Voltolos, Demeteros und eben Cupidos besteht, nun vollständig.

Cupidos ist als das Pokémon der Liebe bekannt. Daher passt auch das Timing am Valentinstag. Das kennen wir auch schon von der letzten Cupidos-Form. Allerdings erscheint das neue Cupidos nicht in Top-Raids, sondern in regulären 5-Sterne-Raids. Es wird also leichter zu fangen sein. Wie genau das Event abläuft und ob es sich lohnt, fassen wir hier für euch zusammen.

Pokémon GO Cupidos Tiergeistform
Cupidos in der Tiergeistform

Raid-Tag mit Cupidos – Alle Inhalte und Boni

Das Event dreht sich nicht nur um Cupidos, sondern auch noch um die Pokémon Liebiskus und Coiffwaff. Die sind ebenfalls in Raids unterwegs. Alle Boni des Events:

  • Cupidos erscheint in Stufe-5-Raids.
  • Ihr erhaltet bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen – aber immer erst, wenn der letzte aufgebraucht ist.
  • Ihr erhaltet eine erhöhte Shiny-Chance auf Liebiskus und Coiffwaff aus Raids. Sie erscheinen ebenfalls in Raids.
  • Coiffwaff könnt ihr während des Events über den Formwechsel in den Herzchenschnitt wechseln.
  • Das Fern-Raid-Limit wird von morgens um 01:00 Uhr am 14. Februar bis 04:00 Uhr am 15. Februar auf 20 erhöht.

Wichtig: Die neue Cupidos-Form kann tatsächlich nicht als Shiny erscheinen. Das solltet ihr auf dem Schirm haben.

Zudem gibt es ein Event-Ticket im Shop, das 4,99 Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) kostet und bis zu acht weitere Raid-Pässe beim Arena-Drehen bringt, zudem weitere Boni. Das Ticket ist allerdings optional, die zuvor genannten Boni gibt es auch ohne.

Lohnt sich der Raid-Tag mit Cupidos in der Tiergeistform?

Grundsätzlich handelt es sich hier um ein neues Pokémon, das ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt. Allein für den Pokédex lohnt es sich also.

Allerdings ist die Inkarnationsform von Cupidos nach aktuellem Stand das stärkere Monster. Ihr solltet also nicht mit einem besonders starken Angreifer für eure Teams rechnen, wenn ihr das neue Cupidos fangt. Zudem kann das neue Cupidos nicht schillernd sein. Auch das dürfte für Sammler ein Wermutstropfen sein. Wer auf Shiny-Jagd ist, sollte die Raid-Pässe nach dem ersten Cupidos eher für Liebiskus oder Coiffwaff einsetzen.

Wenn ihr Inkarnationsform-Cupidos bereits besitzt, ist der neue Raid-Tag allerdings auch eine gute Option, um Bonbons dafür zu sammeln. Denn die Bonbons sind für beide Formen einsetzbar.

Der Raid-Tag mit Cupidos ist nur einer von vielen Terminen, die in diesem Monat im Kalender stehen. Aktuell beispielsweise könnt ihr euch noch Flaminkno im Karnevals-Event sichern. Doch es gibt noch viele weitere Monster, die gefangen werden möchten. Welche Daten dafür wichtig sind, lest ihr hier: Alle Events in Pokémon GO im Februar 2026.

