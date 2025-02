Pokémon GO bringt noch einen Promo-Code, jetzt sind 7 aktiv

Der nächste Promo-Code in Pokémon GO ist aktiv. Ihr könnt erneut Fusionsenergie erhalten.

Das ist der Code: Der neue Code wurde am 28. Februar geteilt. Er lautet:

ABJXJET8MYW7T

Was bringt der Code? Der Code bringt euch 50 Einheiten Volt-Fusionsenergie. Die werdet ihr ab dem Wochenende benötigen, wenn die globale Einall-Tour in Pokémon GO läuft. Fusionsenergie ist eine der Zutaten, um die neuen Formen von Kyurem freizuschalten. Ihr werdet allerdings deutlich mehr brauchen, als 50 Energien. Dennoch: Die 50 Energien sind ein guter Start.

Weitere Codes in Pokémon GO aktiv: Im Rahmen des aktuellen Weg-nach-Einall-Events und in Vorbereitung wurden diese Woche einige Codes aktiviert. Mit dem oben genannten sind wir jetzt bei 7 angekommen.

Wie lange diese Codes noch aktiv sind, ist derzeit allerdings nicht bekannt. Man sollte also nicht zu lang zögern, diese schnell einzulösen.

Wie löse ich Codes in Pokémon GO ein?

Nachdem man die Codes früher einfach im Spiel eingeben konnte, gibt es dieses Feld seit einiger Zeit nicht mehr. Seitdem muss man sich über den Webstore einloggen, dort den Code eingeben und dann die Belohnung in Pokémon GO abholen. Das geht so:

Besucht den Pokémon-GO-Web-Store (unter https://store.pokemongolive.com/de-DE)

Wählt „Code einlösen“

Meldet euch an

Gebt den Code ein

Ob es geklappt hat, seht ihr anhand einer Push-Nachricht des Spiels. Außerdem könnt ihr im Spiel das Tagebuch unten links in der Charakter-Ansicht auswählen, um zu checken, was ihr für Belohnungen durch Codes bekommen habt. Die könnt ihr dann ganz normal benutzen. Bei der Energie braucht ihr natürlich mehr – am Wochenende könnt ihr sie im Rahmen des Tour-Events bekommen.