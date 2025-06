Pokémon GO bringt Item, mit dem ihr eure Monster verbessern könnt – So funktioniert es

In Pokémon GO wird es bald die neue „Bottle Cap“, oder eben den „Kronkorken“ geben. Wir fassen alle bisher bekannten Informationen zusammen.

Ein Leak hatte es bereits angedeutet, nun gibt es eine erste offizielle Bestätigung: In einem 12-sekündigen Teaser auf YouTube wurde der goldene Kronkorken angekündigt.

Im Teaser sind die fünf legendären Regi-Pokémon zu sehen, und das GO-Fest-2025-Logo. Das passt zum Event „Überlieferung der Antike“, das vom 23. bis zum 27. Juni läuft, sowie natürlich zum globalen GO Fest am 28. und 29. Juni.

Momentan sieht es aber eher nach einem Release im Juli aus, denn etwas mehr Infos gab es schon in einem Stream zu den Pokémon North America International Championchips. Den entsprechenden Clip teilte LeekDuck via Facebook.

Wie kriegt man die Kronkorken? Im Video wird erwähnt, dass der goldene Kronkorken erstmals über den GO-Deluxe-Pass erscheinen wird. Das ist die bezahlte Variante des monatlichen GO-Passes, im Rahmen dessen man verschiedene Stufen erreichen muss, um Belohnungen freizuschalten.

Was bringen Bottle Caps in Pokémon GO?

Was ist der goldene Kronkorken? „Bottle Caps“ oder „Kronkorken“ sind in den Hauptspielen dazu da, um die Werte von Pokémon zu verbessern. Mit silbernen Kronkorken verbessert man einen, mit goldenen Kronkorken mehrere Stats der Pokémon.

Einen ähnlichen Effekt werden die Kronkorken auch in Pokémon GO haben. Mit ihnen kann man Stats verbessern. Den Kronkorken kann man nutzen, um „Hypertraining“ zu aktivieren, indem man den Kronkorken an sein Kumpel-Pokémon gibt.

Von da an hat man 365 Tage lang Zeit, um das Training zu beenden. Dieses wird wohl aus verschiedenen Aufgaben bestehen, die dann die jeweiligen Stats verbessern. Somit hätte man beispielsweise die Möglichkeit, seine seltenen oder legendären Pokémon zu verbessern, wenn sie keine perfekten Stats haben. Besonders Pokémon, die es nur einmal im Spiel gibt, könnten hier spannend sein.

Weitere Infos zu dem Feature dürften bald erscheinen. Sobald mehr bekannt ist, halten wir euch auf dem Laufenden.

Was sagten Leaks? Einige der neuen Infos passen zu dem Leak, der Kronkorken bereits andeutete – aber nur, was den goldenen Kronkorken angeht. Im Leak war auch noch die Rede von einem silbernen Kronkorken, der nur einzelne Stats verbessert. Ob und wie der im Spiel landet, ist derzeit noch unklar. Mehr zum Kronkorken-Leak in Pokémon GO lest ihr hier.