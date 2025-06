Pokémon GO enthüllt Super-Spezialtraining, doch der Preis für den goldenen Kronkorken ärgert Spieler

Pokémon GO hat den goldenen Kronkorken und das damit zusammenhängende Super-Spezialtraining vorgestellt. Jetzt ist auch klar, wie viel es kosten wird, den Kronkorken zu bekommen, und das ärgert einige Spieler.

Was ist der goldene Kronkorken? Der goldene Kronkorken ist ein Item, mit dem ihr das neue Super-Spezialtraining aktivieren könnt. Dieses wurde vor kurzem bereits angekündigt, nun gibt es weitere Details. Mit dem Kronkorken verbessert ihr die Werte eines eurer Pokémon, indem ihr es als Kumpel einsetzt, den Kronkorken benutzt und dann Aufgaben löst.

Für den Angriffswert drehen sich die Aufgaben um Kämpfe.

Verteidigung wird durch Spielen, Spazieren und Fangen trainiert.

Und der KP-Wert wird durch PokéStop-Drehen, Kumpel-Bonbons verdienen und andere Aufgaben verbessert.

Für das Super-Spezialtraining hat man 365 Tage Zeit, ab dem Zeitpunkt, an dem man ihn einsetzt. Aber: Den goldenen Kronkorken muss man erstmal haben. Und dazu gibts nun auch Details.

Goldener Kronkorken im Deluxe-Pass kostet 20 US-Dollar

Was kostet der goldene Kronkorken? Der goldene Kronkorken wird auf der höchsten Stufe des neuen GO-Pass-Deluxe vergeben. Dieser ist im Event Überlieferung der Antike verfügbar, das zwischen dem 23. Juni und dem 29. Juni läuft.

Die Deluxe-Variante des Passes wird 19,99 US-Dollar kosten, in Euro voraussichtlich vergleichbar.

Es gibt zwar auch eine kostenlose Version des Passes, die alle bekommen, da ist aber kein Kronkorken drin. Beide Premium-Pässe bieten darüber hinaus weitere Belohnungen. Für den Deluxe-Pass führt die Ankündigung auf pokemongo.com als Highlights folgende Belohnungen auf:

Den Goldkronkorken

der Avatarartikel „Zacian-Maske“

der Avatarartikel „Zamazenta-Maske“

Premium-Items wie Rauch, ein Glücks-Ei, eine Brutmaschine, Lockmodule und weitere

XL-Bonbons

Dazu kommen Boni wie eine halbierte Eier-Schlüpfdistanz, sowie Meilenstein-Boni auf verschiedenen Stufen des Passes. Etwa: Ein Extra-Raid-Pass pro Tag Doppelte Schlüpfbonbons Ein zusätzliches XL-Bonbon für Stufe-5-Raids Doppelter Schlüpf-Sternenstaub Drei Extra-Bonbons nach Raids der Stufe 5 Doppelte Schlüpf-EP 5.000 Extra-EP nach abgeschlossenen Raids





Insgesamt gibt es also durchaus einiges zu holen, doch der wichtigste Anlass für einen Kauf dürfte der goldene Kronkorken sein. Doch der Preis ärgert einige Spieler.

Was sagt die Community? Im Subreddit „TheSilphRoad“ diskutieren Spieler bereits über den Kronkorken. Nachdem die erste Ankündigung der Kronkorken zur Debatte führte, welche Pokémon man am besten verbessern sollte, nimmt nun der Preis den Fokus der Diskussionen ein. Einige Spieler zeigen sich unglücklich darüber, 20 Euro für das neue Item zahlen zu sollen – und auch noch auf Stufe 100 des Passes kommen zu müssen, bevor man das Item überhaupt bekommt.

Ich war sogar bereit, etwas Geld für dieses Ding auszugeben, aber dieser Preis hat mich einfach aus dem Pool der Käufer herausgenommen. Es ist viel zu viel , findet User TheReformedBadger auf Reddit.

, findet User TheReformedBadger auf Reddit. Okay, also… Du musst 20 Dollar ausgeben. Du musst innerhalb einer Woche Rang 100 erreichen. Und dann läuft das Ding in weniger als einem Monat ab? , fragt User maniacal_monk auf Reddit. Denn auch das ist ein Punkt: In der Ankündigung heißt es, dass der Kronkorken nur bis zum 6. Juli 2025, 23:59 Uhr einsetzbar ist – danach verfällt er, wenn man ihn nicht einsetzt.

, fragt User maniacal_monk auf Reddit. Denn auch das ist ein Punkt: In der Ankündigung heißt es, dass der Kronkorken nur bis zum 6. Juli 2025, 23:59 Uhr einsetzbar ist – danach verfällt er, wenn man ihn nicht einsetzt. Kein Silberkronkorken im Gratis-Pass – das ist schon irgendwie verrückt. Ich war mir sicher, dass sie diesen Weg einschlagen würden , kommentiert User DANOM1GHT auf Reddit.

Insgesamt klingen die Stimmen derzeit eher enttäuscht, nachdem die ursprüngliche Ankündigung des Features noch für viel positive Aufregung gesorgt hatte. Dennoch vermuten einige in den Kommentaren, dass immer noch viele den Pass kaufen werden – trotz des Preises. Wie seht ihr das? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Pokémon GO weitergeht, schaut in der Übersicht aller Events im Juni 2025 in Pokémon GO vorbei.