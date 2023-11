Pokémon GO: Eines der beliebtesten Pokémon ist plötzlich in Raids, aber nur kurz

In Pokémon GO rotiert der Raid-Pool und etwas überraschend kriegt ihr gerade eines der beliebtesten und nützlichsten Pokémon im Spiel.

Welches Pokémon taucht in Raids auf? In den Stufe-3-Raids könnt ihr gerade auf Lucario treffen. Das Monster ist normalerweise nicht so einfach zu bekommen: In der Regel muss man versuchen, das Baby-Pokémon Riolu aus Eiern schlüpfen zu lassen und dieses dann zu Lucario zu entwickeln.

Stattdessen könnt ihr es nun einfach in den 3er-Raids herausfordern – allerdings nur für eine kurze Zeit. Denn am Mittwoch, dem 22. November, startet schon das Party-Up-Event, das einen eigenen Raid-Pool mitbringen wird.

Dann ist damit zu rechnen, dass Lucario wieder aus den Raids verschwindet. Wer es also schnappen will, sollte sich beeilen.

Lucario ist selten und stark

Was ist Lucario für ein Pokémon in Pokémon GO?

Das ist Lucario: Lucario ist ein Pokémon vom Typ Kampf und Stahl. Es gehört grundsätzlich zu den Fan-Favoriten in Sachen Pokémon. Und es ist nicht nur beliebt, sondern auch richtig stark.

Das Monster gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO überhaupt. Beim Typ Kampf wird es nur von ein paar Crypto-, Mega- und Legendären Pokémon übertroffen. Insofern ist es eine sehr gute Möglichkeit, einen starken Angreifer zu bekommen, der etwas leichter hochzuleveln ist.

Wie nutzt man Lucario am besten? Nutzt mit Lucario am besten die Attacken Konter und Aurasphäre, um viel Schaden in Raids anzurichten.

Auch in der Kampfliga hat es zumindest in der Super- und Hyperliga einen Platz und kann durchaus nützlich sein, ist aber keines der Top-Pokémon im PvP von Pokémon GO.

Zudem hat es das Potenzial, noch mächtiger zu werden, denn Lucario bietet in den Hauptspielen auch eine Mega-Entwicklung. Die ist aktuell zwar noch nicht in Pokémon GO verfügbar, dürfte in Zukunft aber ins Spiel kommen.

Wie kämpft ihr am besten gegen Lucario im Raid? Man kann Lucario auf Raid-Stufe 3 alleine besiegen, sollte dafür aber auf passende Konter setzen. Es ist anfällig gegen Kampf-, Boden- und Feuer-Attacken.

Setzt etwa auf Monster wie Proto-Groudon, Knakrack (oder dessen Mega-Entwicklung), Skelabra, Reshiram, Lavados oder andere Top-Angreifer der jeweiligen Typen.

Ansonsten neigt sich die aktuelle Season ihrem Ende zu. Was noch bis Ende des Monats passiert, erfahrt ihr in der Übersicht zu den November-Events 2023 in Pokémon GO.