Pokémon GO beendet heute das Sonnenwende-Event – So geht’s danach weiter

In Pokémon GO endet am heutigen Sonntag das Event zur Sonnenwende 2021. Erfahrt hier, welche Events als Nächstes kommen und was ihr dazu wissen müsst.

Wann endet das Event? Ihr habt noch bis 20:00 Uhr heute Abend Zeit, das Sonnenwende-Event in Pokémon GO mit seinen Boni auszunutzen. Danach nehmen die Spawns von Lunastein und Sonnfel weltweit wieder ab, eure Kumpel bringen euch wieder seltener Gegenstände vorbei und brauchen auch wieder die vollen Kilometer zum Verdienen von Bonbons.

Doch für die nächsten Tage und Wochen hat Niantic noch einiges für euch geplant. Was das ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Nach der Rampenlichtstunde folgt diese Woche das Bidiza-Event

Rampenlichtstunde am Dienstag: Am Dienstag, dem 22. Juni, findet eine Rampenlichtstunde mit dem Pokémon Quiekel statt. Außerdem erhaltet ihr doppelt so viele EP für das Entwickeln von Pokémon.

Dieses Event ist für viele von euch besonders interessant, denn Mamutel gehört zu den besten Eis-Angreifern in Pokémon GO. Und die kann man immer wieder gebrauchen (beispielsweise gegen Drachen). Wenn ihr also noch auf der Suche nach Verstärkung für euer Eis-Team seid, dann solltet ihr euch Dienstagabend nichts anderes als Pokémon vornehmen.

Bidiza-Event: Am Freitag, dem 25. Juni, startet ein neues Event in Pokémon GO – der Bidiza-Ausbruch. Ihr bekommt die Möglichkeit, schillernde Bidiza zu fangen. Das Besondere an diesem Event sind aber nicht nur die wilden Biber. Ihr erhaltet gestaffelt zunächst doppelte Erfahrungspunkte für Fänge, dann dreifache Erfahrungspunkte für Fänge und am 29. und 30. Juni sogar die vierfachen EP für das Fangen von Pokémon.

Das ist die ideale Gelegenheit für Trainer, die sich auf dem Weg von Level 41 auf 50 in Pokémon GO befinden, viele EP zu sammeln. Das gilt natürlich auch für Trainer unter Level 41. Kombiniert die Boni mit einem Glücks-Ei und holt euch damit die achtfachen EP.

Community Day im Juli: Der nächste Community Day in Pokémon GO wird am 3. Juli stattfinden. Das ist ein Samstag. Unklar ist noch, welches Pokémon dabei auftreten wird. Die Entwickler von Pokémon GO verrieten bisher nur die Termine für die C-Days im Juli und August – jedoch nicht die Teilnehmer.

GO Fest 2021: Am 17. und 18. Juli findet das große Sommer-Event in Pokémon GO statt. An zwei Tagen findet ihr spannende Spawns, Shinys und Herausforderungen. Alles, was wir zum GO Fest 2021 und dessen Boni kennen, findet ihr bei MeinMMO.

Aus dieser Übersicht kennt ihr jetzt die nächsten großen Events in Pokémon GO. Im Juni folgen noch Raidstunden und eine weitere Rampenlichtstunde. Auf welches der nächsten Events freut ihr euch am meisten und wie hat auch das Event zur Sonnenwende in Pokémon GO gefallen?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.