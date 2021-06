Pokémon GO: Alle neuen Quests und Bosse im Sonnenwende-Event

Ab heute, den 17.06.2021 findet in Pokémon GO das Sonnenwende-Event statt. Dieses bringt neben zahlreichen Pokémon auch tolle Boni, spannende Quests und neue Raid-Bosse. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Wie lange läuft das Event? Das Sonnenwende-Event in Pokémon GO startet heute, am 17. Juli 2021 ab 10:00 Uhr und endet am 20. Juni 2021 um 20:00 Uhr. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit alle Event-bedingten Boni wahrzunehmen.

Neue Feldforschungsaufgaben, Raid-Bosse, Spawns und Boni

Wie ihr es aus vergangenen Events in Pokémon GO gewöhnt seid, wird es auch bei diesem wieder Event-bedingte Pokémon zu fangen geben. Außerdem erwarten euch spezielle Feldforschungsaufgaben, neue Raid-Bosse und ein paar Boni. Wir haben uns diese angesehen und alles Wichtige dazu für euch zusammengefasst.

Das sind die neuen Feldforschungsaufgaben

Ihr könnt euch während des Sonnenwende-Events in Pokémon GO auf 8 neue Quests freuen. Welche das sind und was für eine Belohnung euch bei der Erledigung der jeweiligen Aufgabe erwartet, haben wir mithilfe der Übersicht von thesilphroad.com für euch zusammengefasst (via thesilphroad.com).

Feldforschungsaufgabe Belohnung Fange 5 Lunastein Sonnfel* oder Lunastein* Fange 5 Sonnfel Sonnfel* Fange 10 Pokémon Schneppke* Verwende 3 Beeren beim Laufen mit deinem Kumpel Yannma* Drehe 7 PokéStops oder Arenen 3 Bonbons für Regirock, Regice oder Registeel Nutze 3 goldene Himmihbeeren 3 Bonbons für Regirock, Regice oder Registeel Gewinne einen Level 3 Raid oder höher 3 Bonbons für Regigigas

Allen mit (*) gekennzeichneten Pokémon könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Bei der Quest “Fange 10 Pokémon” soll es zur Belohnung ein Schneppke geben. Dieses Pokémon ist laut Niantic allerdings während des Events nur auf der Südhalbkugel zu finden. Ob es hierfür eine andere Belohnung geben wird oder ob ihr diese Quest bei uns gar nicht finden könnt, ist bislang nicht bekannt. Sobald es hierfür bestätigte Infos gibt, werden wir diese ergänzen.

Neben diesen 8 neuen Feldforschungen gibt es laut dem reddit-User SilphScience auch Berichte über 3 weitere Quests (via reddit.com). Bei den ersten beiden soll es zur Belohnung je eine silberne Sananabeere geben. Bei der Feldforschung zum Raid könnt ihr auf 2 silberne Sananabeere hoffen.

Fange 15 Sonnfel

Fange 15 Lunastein

Gewinne einen Raid in unter 60 Sekunden

Neue Raid-Bosse während des Sonnenwende-Events in Pokémon GO

Pünktlich zum Sonnenwende-Event könnt ihr in Pokémon GO auch neuen Raid-Bossen begegnen. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Art des Raids Pokémon Level 1 Raid Lunastein*

Sonnfel*

Klikk*

Yannma*

Lilminit Level 3 Raid Alola Knogga* Level 5 Raid Regigigas* Mega-Raid Mega-Garados*

Auch hier habt ihr die Chance, die mit (*) gekennzeichneten Pokémon mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form zu begegnen.

Außer den genannten Pokémon gibt es auf reddit.com Berichte von Usern, dass auch Alola-Raichu und Bojelin in Level 3 Raids zu finden sind (via reddit.com). Wir aktualisieren die Tabelle, sobald wir die Bosse bestätigen können.

Spawns und Boni zum Sonnenwende-Event in Pokémon GO

Welche Pokémon werden spawnen? Während des Events erwarten euch außer spannenden Feldforschungsaufgaben und neuen Raid-Bossen auch zahlreiche wilde Pokémon. So könnt ihr neben Sonnfel und Lunastein auch Seemops, Relaxo, Yannma, Panflam oder einem Sommer-Sesokitz begegnen.

Bedenkt beim Fangen, dass ihr nach dem Event in unserer Region nur noch auf Lunastein treffen werdet. Sonnfel ist danach wieder ausschließlich in der westlichen Hemisphäre zu finden.

Auf diese Boni könnt ihr euch freuen: Die Boni dieses Events drehen sich hauptsächlich um euer Kumpel-Pokémon. Dieses wird im Zeitraum des Sonnenwende-Events vermehrt Pokébälle und Items bringen. Außerdem sind die für ein Herz benötigten Kilometer des Kumpels um die Hälfte verkürzt. Eine Überraschung erwartet euch darüber hinaus beim Schießen von Schnappschüssen.

Wie ist eure Meinung zum Sonnenwende-Event in Pokémon GO? Freut ihr euch auf die neuen Raid-Bosse? Schreibt uns gern in die Kommentare, welche Erwartungen ihr an das aktuelle Event habt.

Dieses Event ist nicht so euer Ding? Vielleicht freut ihr euch ja über das bevorstehende Bidiza-Event. Wir haben uns angesehen, was euch zum Bidiza-Event erwartet und alle wichtigen Infos für euch zusammengestellt.