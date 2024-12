Pokémon GO: Eine der besten Änderungen für Raids kehrt zurück, nur nicht mehr ganz so toll

Pokémon GO bringt eine Funktion zurück, die erst vor kurzem entfernt wurde. Doch diese wurde bei ihrem Comeback leider etwas angepasst.

Was ist das für eine Änderung? Kurz vor dem großen Naturzone-Event in Pokémon GO gab es ein Update, welches eine starke Verbesserung ins Spiel brachte. Dadurch konntet ihr euren Freunden, die sich in Raids befanden, per Fern-Raid beitreten und sogar noch eigene Freunde in den Raid einladen.

Doch bereits mit dem Ende der Naturzone wurde die Funktion in Pokémon GO wieder deaktiviert, zur Trauer vieler Trainer. Nun ist sie erneut im Spiel verfügbar, wenn auch in einer abgeschwächten Form.

Beitreten ja, einladen nein

Wie sieht die Funktion jetzt aus? Ihr habt jetzt erneut die Möglichkeit, euren Freunden beizutreten, wenn diese sich in Raids befinden. Eure Freundesliste könnt ihr entsprechend ebenfalls wieder filtern und so Freunde sehen, die aktiv in einem Raid unterwegs sind.

Es ist jedoch nicht mehr möglich, dass ihr weitere Freunde in die Lobby einladet und diese wiederum Freunde einladen können. Dies war im November noch möglich, wurde nun bei der Wiedereinführung der Funktion jedoch gestrichen. Ihr könnt also nur noch alleine einem Raid auf diese Weise beitreten.

Zusätzlich ist diese Methode nur bei Raids möglich, die grundsätzlich mit einem Fern-Raid-Pass möglich sind. Dies schließt also Crypto-Raids und auch die Elite-Raids aus.

Niantic selbst hat vor wenigen Stunden den Artikel zu dem Thema aktualisiert und schreibt dazu auf der entsprechenden Hilfeseite:

„Beachtet, dass ihr, sobald ihr einem Raid von eurer Freundesliste aus beitretet, keine weiteren Trainer von eurer Freundesliste in diesen speziellen Raid einladen könnt. Bestimmte Arten von Raids, denen man nicht über Fern-Raids beitreten kann, wie z. B. Crypto-Raids und Elite-Raids, können nicht über die Freundesliste betreten werden.“

Was haltet ihr davon? Denkt ihr, die Funktion hat auf diese Weise noch einen großen Mehrwert? Wenn ihr die Funktion selbst noch testen möchtet, habt ihr dazu in den nächsten Wochen wieder viele Möglichkeiten. Denn es stehen wieder einige Raids an, an denen ihr teilnehmen könnt: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Dezember 2024.