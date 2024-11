Pokémon GO bringt eine der besten Verbesserungen für Raids aller Zeiten

Die Raids in Pokémon GO haben ein kleines Update erhalten. Das ist richtig stark und erleichtert gemeinsame Raids mit euren Freunden.

Raids sind in Pokémon GO ein elementarer Bestandteil des Spiels. Hier könnt ihr gemeinsam mit Freunden und anderen Trainern gegen Pokémon kämpfen und diese nach einem erfolgreichen Kampf fangen.

Um an einem Raid teilzunehmen, benötigt ihr einen Raid-Pass. Diese gibt es in der normalen Variante, mit der ihr an einem Raid vor Ort teilnehmen könnt, und als Fern-Raid-Pass, mit dem ihr auch aus der Ferne Teil des Raids sein könnt.

Nun gab es eine Änderung an den Raids, die für viele Trainer ein echter Zugewinn sein könnten. Und das ganz ohne die Nutzung von Campfire.

Leichter mit Freunden raiden

Was ist das für eine Änderung? War es bisher nötig, dass eure Freunde euch direkt zu einem Raid einladen, könnt ihr nun auch selbst einem Raid beitreten, an denen Freunde von euch teilnehmen.

Ihr könnt in eurer Freundesliste jetzt sehen, ob Freunde von euch an einem Raid teilnehmen und ihr könnt die Liste auch nach Freunden, die in einem Raid sind, sortieren.

Um Raids auf dieser Weise beizutreten, benötigt ihr einen Fern-Raid-Pass, wenn ihr euch nicht selbst lokal beim Raid aufhaltet.

In der Freundesliste könnt ihr eure Freunde nach bei einem Raid sortieren

Zudem ist es möglich, dass ihr zusätzlich eigene Freunde einladet, nachdem ihr einem Raid über eure Freundesliste beigetreten seid. Dadurch kann es viel leichter werden, genügend Trainer für einen Raid zu finden.

Startet ihr beispielsweise selbst einen Raid und es treten 2 Freunde von eurer Freundesliste dem Raid bei, dann seid ihr bereits 3 Trainer in der Lobby. Laden diese beiden Freunde nun wiederum jeweils einen Freund ein, so habt ihr bereits eine Lobby mit 5 Trainern.

Kann ich das Deaktivieren? Ja. Falls ihr diese Funktion nicht nutzen wollt, könnt ihr die Möglichkeit für eure Freunde auch deaktivieren. Dazu geht ihr in die Einstellungen und navigiert hier auf „Allgemeines“. Hier findet ihr in der Rubrik „Teilen“ die Einstellung „Raid-Teilnahme mit Freunden teilen“.

Wenn ihr diese Änderungen an Raids direkt testen wollt, dann bietet sich das kommende Naturzone-Event an. Hier habt ihr starke Raid-Bosse, bei denen ihr euren Freunden direkt beitreten könnt, wenn diese in Raids unterwegs sind: Pokémon GO: GO Naturzone weltweit – Alle Infos zum großen Event.