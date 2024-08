Pokémon GO: Nutzt das aktuelle Event und schnappt euch 9 starke Monster von Giovanni und seinem Team Rocket

Pokémon GO ist aktuell wieder ganz in der Hand von Team GO Rocket. Welche starken Pokémon ihr von ihnen nicht verpassen solltet, haben wir uns für euch angeguckt.

Im aktuellen Event Abenteuerwoche: Übernahme, welches noch bis zum 12. August 2024 um 23:59 Uhr läuft, ist Team GO Rocket wieder in voller Stärke zurück. Auch ihr Anführer Giovanni ist dabei und kann von euch, wenn ihr die passende Spezialforschung erledigt, mithilfe des Super-Rocket-Radars herausgefordert werden.

Die Pokémon, die die Bösewichte dabeihaben, sind im Zuge des Events sowohl bei den Rocket Rüpeln, als auch bei den Rocket Bossen rotiert worden. Und einige der Pokémon sind richtig stark, sodass ihr sie nicht verpassen solltet.

Bis auf Giovanni habt ihr auch nach dem Event die Möglichkeit, die Rüpel und die Bosse zu finden und herauszufordern. Innerhalb des Events ist die Anzahl an Spawns jedoch stark erhöht, sodass ihr aktuell wesentlich einfacher und schneller viele Crypto-Pokémon fangen könnt.

Achtet darauf, dass Rocket Rüpel verschiedene Pokémon haben können, die ihr anschließend fangen könnt. Es gibt also keine Garantie, dass ihr die hier genannten Pokémon bei jedem Kampf gegen die entsprechenden Rüpel erhaltet.

Crypto-Kaumalat

Wo finde ich das Pokémon? Kaumalat, das kleine Drachen- und Boden-Pokémon aus der 4. Generation, ist aktuell wieder bei den Rüpeln von Team GO Rocket zu finden. Ihr findet das Monster bei Rocket Rüpeln mit dem Spruch Gut gebrüllt ist halb gewonnen .

Kaumalat

Wie stark ist das Pokémon? Knakrack, die letzte Entwicklungsstufe von Kaumalat, ist ein sehr starkes Pokémon. Es kann sowohl als Drachen-, als auch als Boden-Angreifer glänzen.

Selbst in der Meisterliga könnt ihr Knakrack einsetzen. Es gibt hier zwar noch bessere Pokémon, jedoch findet sich das Monster immer noch im oberen Bereich der Liga wieder.

Crypto-Rihorn

Wo finde ich das Pokémon? Rihorn, das Pokémon aus der 1. Generation mit den Typen Boden und Gestein, ist ebenfalls bei den Rocket Rüpeln verfügbar. Wollt ihr es euch schnappen, dann haltet nach Rüpeln mit dem Spruch Wir werden dich in den Boden stampfen! ausschau.

Rihorn

Wie stark ist das Pokémon? Entwickelt ihr Rihorn zu seiner letzten Form, Rihornior, dann könnt ihr euch über einen starken Angreifer freuen. Es ist sowohl als Boden-, als auch als Gestein-Angreifer einsetzbar und findet sich in beiden Typen in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO.

In der Kampfliga solltet ihr Rihorn und seine Entwicklungen jedoch nicht einsetzen. Hier gibt es weit bessere Pokémon.

Crypto-Quiekel

Wo finde ich das Pokémon? Seid ihr auf der Suche nach Quiekel, dem Boden- und Eis-Pokémon aus der 2. Generation, müsst ihr ebenfalls nach Rocket Rüpeln Ausschau halten. Habt ihr einen Rüpel mit dem Spruch Du bewegst dich auf dünnem Eis! gefunden, könnt ihr bei diesem unter anderem auf Quiekel treffen.

Quiekel

Wie stark ist das Pokémon? Quiekel kann sich zuerst zu Keifel und anschließend zu Mamutel entwickeln. Mit Mamutel erhaltet ihr ein Pokémon, welches ihr als starken Eis-Angreifer spielen könnt. Auch als Boden-Angreifer lässt sich das Pokémon einsetzen.

In der Kampfliga sieht das Einsatzgebiet von Mamutel geringer aus. Immerhin in der Meisterliga lässt es sich einsetzen und lässt sich hier immerhin in den Top 50 finden.

Crypto-Karnimani

Wo finde ich das Pokémon? Karnimani, der Wasser-Starter aus der 2. Generation, ist ebenfalls aktuell bei den Rüpeln von Team GO Rocket zu finden. Hierzu müsst ihr einen weiblichen Rüpel mit dem Spruch Hey, du! Diese Gewässer sind trügerisch! finden und besiegen.

Wie stark ist das Pokémon? Entwickelt ihr Karnimani zu seiner letzten Stufe, Impergator, erhaltet ihr einen starken Wasser-Angreifer, der bis heute zu den besten Wasser-Angreifern gehört.

So richtig trumpft Impergator jedoch in der Kampfliga auf. Während es in der Meisterliga eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist es in der Superliga aktuell auf Platz 6 und in der Hyperliga sogar auf dem 2. Platz im Ranking von pvpoke.com. Es lohnt sich also, das ein oder andere Exemplar zu fangen.

Crypto-Koknodon

Wo finde ich das Pokémon? Koknodon ist ein Gesteins-Pokémon aus der 4. Generation. Wollt ihr die Crypto-Variante des Pokémon fangen, müsst ihr innerhalb des Events Raids absolvieren. Hier findet ihr das Monster in 1*-Crypto-Raids.

Wie stark ist das Pokémon? Rameidon, die Entwicklung von Koknodon, ist ein absolutes Monster und ein fantastischer Angreifer. Braucht ihr einen guten Gesteins-Angreifer, dann solltet ihr definitiv auf Rameidon setzen.

In der Kampfliga kann Rameidon jedoch nicht punkten. Hier solltet ihr auf einen Einsatz verzichten.

Crypto-Trasla

Wo finde ich das Pokémon? Trasla ist ein Pokémon, welches aus der 3. Generation stammt. Es besitzt die Typen Psycho sowie Fee. Ihr findet es bei Rocket Rüpeln, welche euch mit dem Spruch Sieh mal, wie niedlich mein Pokémon ist! begrüßen.

Trasla

Wie stark ist das Pokémon? Als Feen-Angreifer kann Guardevoir, die letzte Entwicklung von Trasla, mehr als überzeugen. Während die reguläre Form des Pokémon bereits stark ist, ist die Crypto-Variante noch stärker und sollte in jedem Fee-Team vorhanden sein.

Wollt ihr Guardevoir in der Kampfliga einsetzen, solltet ihr euch von dem Gedanken besser verabschieden. Hier kann das Monster nicht punkten.

Crypto-Praktibalk

Wo finde ich das Pokémon? Seit der 5. Generation gibt es das Kampf-Pokémon Praktibalk. Dieses könnt ihr seit diesem Event erstmalig bei den Rüpeln von Team GO Rocket finden. Achtet hierbei auf den Spruch Dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show .

Praktibalk

Wie stark ist das Pokémon? Entwickelt ihr Praktibalk in seine letzte Form, Meistagrif, erhaltet ihr einen der stärksten Kampf-Angreifer, die es in Pokémon GO gibt. Wenn ihr in diesem Bereich noch starke Angreifer sucht, dann solltet ihr unbedingt das ein oder andere Praktibalk fangen und entwickeln.

Außerhalb von Raids solltet ihr Meistagrif jedoch nicht einplanen. In der Kampfliga gibt es durchaus bessere Alternativen, auf die ihr zurückgreifen solltet.

Crypto-Flampion

Wo finde ich das Pokémon? Flampion, das Feuer-Pokémon aus der 5. Generation, ist ebenfalls bei den Rüpeln des GO Team Rocket zu finden. Wenn ihr es sucht, werdet ihr bei den Rüpeln mit dem Spruch Weißt du eigentlich, wie heiß der Feueratem eines Pokémon sein kann? fündig.

Flampion

Wie stark ist das Pokémon? Auch wenn Flampivian, die Entwicklung von Flampion nicht viel aushält, ist es dennoch ein starker Angreifer vom Typ Feuer. Der Schaden, den das Pokémon austeilen kann, ist enorm.

Für den Einsatz in den Kampfligen eignet sich Flampivian jedoch nicht.

Crypto-Cresselia

Wo finde ich das Pokémon? Cresselia ist das neue legendäre Crypto-Pokémon, welches Giovanni besitzt. Habt ihr Giovanni gefunden und besiegt, könnt ihr euch das Crypto-Cresselia von ihm schnappen.

Wie stark ist das Pokémon? Cresselia ist weniger für den Einsatz in Raids geeignet. Stattdessen solltet ihr dieses Pokémon in der Kampfliga einsetzen. Während es sich in der Superliga bereits in den Top 25 wiederfinden lässt, rangiert es in der Hyperliga sogar auf Platz 14.

Jedoch muss erwähnt werden, dass die Crypto-Variante wesentlich schlechter abschneidet als die erlöste Variante von Cresselia.

Zudem solltet ihr für den Einsatz in der Kampfliga eine Top-Lade-TM einsetzen, um Cresselia die Attacke Strauchler beizubringen.

Weitere erwähnenswerte Pokémon

Neben den bereits genannten Pokémon, gibt es noch einige weiter Crypto-Pokémon, die ihr jetzt beim Team Rocket finden könnt und die sich für euch lohnen können.

Crypto-Dratini*: Kann als Crypto-Dragonir in der Superliga und als Crypto-Dragoran in der Hyperliga passabel eingesetzt werden. Letztere Entwicklung ist zudem in der Meisterliga in den Top 5 und ein solider Drachen-Angreifer. Anzufinden bei Rüpeln mit dem Spruch Gut gebrüllt ist halb gewonnen .

Kann als Crypto-Dragonir in der Superliga und als Crypto-Dragoran in der Hyperliga passabel eingesetzt werden. Letztere Entwicklung ist zudem in der Meisterliga in den Top 5 und ein solider Drachen-Angreifer. Anzufinden bei Rüpeln mit dem Spruch . Crypto-Skorgla* : Ist in den Top 10 der Superliga und seine Entwicklung ist ebenfalls weit oben in der Hyperliga. Ihr findet das Monster bei Rüpeln mit dem Spruch Kämpfe gegen mein Flug-Pokémon .

: Ist in den Top 10 der Superliga und seine Entwicklung ist ebenfalls weit oben in der Hyperliga. Ihr findet das Monster bei Rüpeln mit dem Spruch . Crypto-Machollo*: Entwickelt sich zu Crypto-Machomei und damit zu einem starken Kampf-Angreifer. Ist auch in der Super- und Hyperliga im Bereich der Top 50. Sucht für dieses Monster Rüpel mit dem Spruch Dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show .

Entwickelt sich zu Crypto-Machomei und damit zu einem starken Kampf-Angreifer. Ist auch in der Super- und Hyperliga im Bereich der Top 50. Sucht für dieses Monster Rüpel mit dem Spruch . Crypto-Karpador: Die Entwicklung Crypto-Garados ist ein guter Angreifer vom Typ Wasser und befindet sich im oberen Bereich der Angreifer in der Meisterliga. Männliche Rüpel mit dem Spruch Hey, du! Diese Gewässer sind trügerisch! haben das Pokémon dabei.

Die Entwicklung Crypto-Garados ist ein guter Angreifer vom Typ Wasser und befindet sich im oberen Bereich der Angreifer in der Meisterliga. Männliche Rüpel mit dem Spruch haben das Pokémon dabei. Crypto-Rotomurf: In seiner entwickelten Form, Crypto-Stalobor, kann das Pokémon als Boden- und Stahl-Angreifer eingesetzt werden. Sucht ihr das Pokémon, dann haltet nach Rüpeln mit dem Spruch Wir werden dich in den Boden stampfen! Ausschau.

In seiner entwickelten Form, Crypto-Stalobor, kann das Pokémon als Boden- und Stahl-Angreifer eingesetzt werden. Sucht ihr das Pokémon, dann haltet nach Rüpeln mit dem Spruch Ausschau. Crypto-Schilterus: Crypto-Bollterus, die Entwicklung von Crypto-Schilterus, kann sehr gut in der Superliga eingesetzt werden, wobei die erlöste Variante noch besser abschneidet. Lässt sich in 1*-Crypto-Raids finden.

Crypto-Bollterus, die Entwicklung von Crypto-Schilterus, kann sehr gut in der Superliga eingesetzt werden, wobei die erlöste Variante noch besser abschneidet. Lässt sich in 1*-Crypto-Raids finden. Crypto-Flapteryx: Ist kein starker Angreifer, feiert jedoch in diesem Event sein Debüt und kann daher für Sammler interessant sein. Rüpel mit dem Spruch Kämpfe gegen mein Flug-Pokémon! können dieses Pokémon dabei haben.

Ist kein starker Angreifer, feiert jedoch in diesem Event sein Debüt und kann daher für Sammler interessant sein. Rüpel mit dem Spruch können dieses Pokémon dabei haben. Crypto-Galapaflos: Ist ebenfalls kein starkes Pokémon, jedoch ebenfalls erstmalig in der Crypto-Variante verfügbar. Aufzufinden bei Rüpeln mit dem Spruch Bringen wir den Stein ins Rollen .

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Was sagt ihr zu den Pokémon? Welches davon ist euer persönliches Highlight? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die kommende Events im August 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich ebenfalls.