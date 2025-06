7 Monster, die ihr in den nächsten Tagen in Pokémon GO nicht verpassen solltet

In Pokémon GO gibt es in den nächsten Tagen einige interessante Monster. Welche das sind, zeigen wir euch.

Das Event „Phantomruinen“ startet am Samstag, dem 14. Juni 2025 um 10:00 Uhr, in Pokémon GO. Es läuft bis Mittwoch, dem 18. Juni 2025 um 20:00 Uhr. Die Phantomruinen stellen das Finale der 3 Juni-Events dar, die jeweils ein neues Gigadynamax-Monster zu Pokémon GO bringen.

Das letzte dieser 3 Gigadynamax-Monster, welches ihr vom 14. Juni 2025 um 6:00 Uhr bis zum 15. Juni 2025 um 21:00 Uhr jagen könnt, ist Intelleon. Doch auch neben diesem Monster bietet das Event einige interessante Monster, die sowohl für die Kämpfer, als auch für die Sammler unter euch interessant sein können.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Monster mit mehr Sternenstaub: Fangt ihr in Pokémon GO ein Monster, dann erhaltet ihr hierfür regulär 100 Sternenstaub. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese bringen euch für jeden Fang mehr Sternenstaub ein, als die regulären 100. 2 dieser Ausnahmen findet ihr in dem Event.

Dabei handelt es sich um Zobiris und Palimpalim. Beide Monster könnt ihr mit etwas Glück in der Wildnis sowie durch den Einsatz von Rauch finden. Seht ihr diese beiden Pokémon, dann solltet ihr sie unbedingt fangen.

Jedes von euch gefangene Zobiris bringt euch satte 750 Sternenstaub. Bei Palimpalim sind es sogar 1.000 Sternenstaub pro Fang. Setzt ihr ein Sternenstück ein, könnt ihr die Menge zusätzlich um 50 % erhöhen und erhaltet somit ganze 1.125 Sternenstaub bei Zobiris und 1.500 bei Palimpalim.

Monster für Sammler: Innerhalb des Events ist die Chance, einem Shiny Mollimorba oder Paragoni zu begegnen, erhöht. So kann das Event auch für die Sammler unter euch einen Ansporn darstellen, das eine oder andere Shiny zu erhalten.

Es gibt ganze 3 Möglichkeiten, auf die beiden Monster zu stoßen: in der Wildnis, durch Rauch sowie als Belohnung für den Abschluss von Feldforschungen.

Starke Monster für Raids: Seid ihr viel in Raids unterwegs und kämpft, dann bietet das Event für euch 2 starke Monster, die ihr farmen und sowohl ein gutes Exemplar jagen als auch einige Bonbons sammeln könnt.

Dabei handelt es sich um Rihorn und Rotomurf, deren letzte Entwicklungsstufen, Rihornior und Stalobor, beide zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Beide Monster können als Boden-Angreifer gespielt werden. Rihornior findet ihr zusätzlich noch an der Spitze der Gesteins-Angreifer, Stalobor kann auch als Stahl-Angreifer gespielt werden.

Beide Monster sind in ihren Crypto-Varianten noch stärker. Besitzt ihr diese, könnt ihr das Event für einige Bonbons nutzen. Habt ihr sie nicht, dann können die regulären Varianten starke Ergänzungen für euer Team darstellen. Ihr findet beide Pokémon im Event in der Wildnis.

Starke Monster für die Kampfliga: Auch für Enthusiasten der Kampfliga bringt das Event ein Pokémon mit, welches ihr euch genauer angucken solltet: Zwirrlicht. Das Monster findet ihr innerhalb des Events in der Wildnis. Es kann sich zunächst zu Zwirrklop und anschließend zu Zwirrfinst entwickeln.

Zwirrklop ist in der aktuellen Meta in den Top 10 der Superliga, wenn ihr es mit Bürde, Eishieb und Finsterfaust spielt. Zwirrfinst kann in der Hyperliga punkten, in der es ebenfalls zu den 10 stärksten Monstern aktuell gehört. Hierfür benötigt ihr das Moveset Erstauner, Wuchtschlag und Finsterfaust.

Der Juni ist in vollen Gange. Ende des Monats findet mit dem globalen GO Fest 2025 das größte Event des Jahres in Pokémon GO statt. Doch auch bis dahin gibt es noch einige Events und Inhalte, die euch im Spiel zur Verfügung stehen: Alle Events im Juni 2025 in Pokémon GO.