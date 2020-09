Pokémon GO: 4 Feldforschungen bringen euch jetzt die begehrten Mega-Energien

In Pokémon GO sind Mega-Energien eine wichtige Ressource, denn ihr braucht sie für die Mega-Entwicklungen. Gleich vier Feldforschungen belohnen euch jetzt mit den Energien. Wir zeigen, welche ihr erledigen sollt.

Das ist neu: In Pokémon GO läuft seit Freitagmorgen das zweite Event zu den neuen Mega-Entwicklungen. Das Event brachte neue Shinys, Käfer-Spawns in der Wildnis und weitere Änderungen am Gameplay.

Eine wichtige Neuerung ist die Belohnung von 4 Feldforschungen. Trainer stellten diese Übersicht zusammen und teilten jetzt mit der Community, für welche Quests ihr mit Mega-Energien belohnt werdet.

(Täglich neu) Fange 5 Pokémon vom Typ Käfer Belohnung: 5 Mega-Energien für Bibor

Besiege einen Rocket-Rüpel Belohnung: 10 Mega-Energien für Bibor

Setze eine Mega-Entwicklung bei Bibor ein Belohnung: 20 Mega-Energien für Bibor

Kämpfe gegen einen anderen Trainer Belohnung: 5 Mega-Energien für Bisaflor, Glurak oder Turtok



Warum sind die Energien wichtig?

Probleme mit den Mega-Entwicklungen: Gleich als Niantic die Mega-Entwicklungen bei Pokémon GO einführte, hagelte es viel Kritik. Das Entwickeln benötige sehr viele Mega-Energien, die man erstmal in Mega-Raids sammeln muss.

Die Mega-Entwicklungen sind ein wichtiges Thema in Pokémon GO – Das müsst ihr dazu wissen

Niantic reagierte dann und nannte 5 Dinge, die bei Mega-Entwicklungen verändert werden. Darunter auch, dass man Energien als Quest-Belohnungen verteilen will, so wie das beim aktuellen Event nun der Fall ist. Das war ein großer Wunsch der Community.

Der Wunsch, dass es Mega-Energien auch durch andere Aktivitäten als Raids geben sollte, war auch ein Anliegen der größten YouTuber zu Pokémon GO. Problematisch war es bisher vor allem für Spieler auf Dörfern oder ohne aktive Community. Denn die bekamen selten genug Spieler für die Mega-Raids zusammen und hatten dort einfach keine Chance.

Es ist also jetzt eine wichtige Änderung, dass sogar die Feldforschungen euch mit Mega-Energien belohnen. Außerdem harmoniert das mit der neuen, begrenzten Spezialforschung in Pokémon GO. Denn dort sollt ihr eine Mega-Entwicklung durchführen. Sollten euch dafür noch Energien fehlen, dann könnt ihr diese nun leichter sammeln.

Es bleibt nun abzuwarten, wie Niantic die Mega-Entwicklungen noch weiter verbessern will. Welche Wünsche hättet ihr an die Entwickler?