Pokémon GO bringt morgen 3x EP, Feelinara und neues Shiny

In Pokémon GO werden am Dienstag, dem 25. Mai, einige spannende Boni für euch freigeschaltet. Mehr Erfahrungspunkte und die Veröffentlichung der Evoli-Entwicklung “Feelinara” gelten als Highlights der Event-Phase.

Was passiert Dienstag? Ganz nach Plan startet am Dienstag die zweite Phase des “Illuminierende Legenden Y”-Events, das zum Start Yveltal ins Spiel brachte. Dazu wird ein Bonus aktiv, den Trainer auf der ganzen Welt freischalteten. Weil ihr so viele Rocket-Rüpel besiegt habt, stehen euch die Belohnungen zu.

Erfahrt in unserer Übersicht, welche Boni alle ab dem 25. Mai für euch verfügbar werden.

Feelinara wird veröffentlicht

Das müsst ihr wissen: Zum allerersten Mal könnt ihr in Pokémon GO die Evoli-Entwicklung Feelinara erhalten. Das funktioniert ab dem 25. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit. Wie der Name schon sagt, gehört das Pokémon zum Typ Fee. Es stammt aus der 6. Generation und ist wegen seines Aussehens ein Liebling vieler Pokémon-Fans.

Einen Blick auf Feelinara und andere Evoli-Entwicklungen gibt es in diesem YouTube-Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Entwicklung: Bereits vor der Veröffentlichung fanden Spieler den Namenstrick für Feelinara in Pokémon GO heraus. Pro Entwicklung von Evoli habt ihr einen einzigen Namenstrick frei und könnt das Pokémon damit gezielt entwickeln.

Als Alternative zum Namenstrick könnt ihr Evoli als Kumpel nehmen und dann eine bestimmte Menge an Herzen verdienen. Schafft ihr das, lässt sich Evoli auch ohne Namenstrick zu Feelinara entwickeln. Die genaue Menge der benötigten Herzen ist aktuell noch unklar.

Evoli-Event beginnt – Was ändert sich?

Wann geht’s los? Das Evoli-Event ist der zweite Teil von “Illuminierende Legenden Y” und startet am 25. Mai um 10:00 Uhr. Das Event läuft dann bis zum 31. Mai um 20:00 Uhr.

Was passiert da? Zum Evoli-Event erwartet euch die vorgestellte Entwicklung Feelinara. Außerdem:

Wildnis: Evoli, Trasla, Parfi, Flauschling und weitere Pokémon findet ihr häufiger in der Wildnis

7-km-Eier: Erhaltet ihr 7-km-Eier während des Events, stecken darin Evoli, Pii, Fluffeluff, Togepi, Azurill, Parfi und Flauschling

Raids: In Raid-Kämpfen der Stufe 3 findet ihr die Evoli-Entwicklungen Aquana, Blitza, Flamara, Psiana und Nachtara

Ausgewählte Feldforschungen belohnen euch mit Evoli und seinen Entwicklungen

Bei AR-Aufgaben erhaltet ihr Knurspe zur Belohnung

Im Shop warten Feelinara-Artikel für euren Avatar

Belohnungen für die Rocket-Challenge mit 3x EP und Shiny

Das steckt drin: Pokémon GO stellte euch vor die Aufgabe, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes insgesamt 25 Millionen Rocket-Rüpel zu besiegen. Weil ihr das geschafft habt, erwarten euch folgende Belohnungen:

Für die restliche Dauer des “Illuminierende Legenden Y”-Events erhaltet ihr dreimal so viele Fang-EP. Bedenkt, dass ihr die Erfahrungspunkte mit einem Glücksei noch weiter erhöhen und den Bonus damit noch steigern könnt. Eine gute Hilfe auf dem Weg von Level 40 zu Level 50.

Für die restliche Dauer des Events könnt ihr in den Raids der Stufe 1 auf Galar-Zigzachs treffen. Mit diesem Pokémon steht auch der dritte Bonus in Verbindung.

Ab Dienstag habt ihr die Chance, schillernden Galar-Zigzachs zu begegnen. Diese Chance bleibt auch nach dem Ende des aktuellen Events bestehen.

Auf welche neuen Inhalte für Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Ist es die neue Evoli-Entwicklung oder wollt ihr erneut die dreifachen Fang-Erfahrungspunkte ausnutzen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Kürzlich machten wir eine Umfrage mit euch und fragten, ob und wie viel Geld ihr in euer Spiel steckt. So viel Geld habt ihr schon in Pokémon GO investiert.