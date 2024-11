Pokémon GO: 2 der stärksten Angreifer überhaupt kehren im November zurück

In Pokémon GO findet noch in diesem Monat ein neues, globales Event statt. Und hier werden auch 2 der stärksten Pokémon überhaupt ihre Rückkehr feiern.

Was ist das für ein Event? Das globale Event Wild Area, welches im deutschsprachigen Raum Naturzone heißt, läuft am 23. und 24. November 2024. Es wird erstmalig stattfinden und stellt neben der GO Tour und dem GO Fest das dritte große Event in dieser Form dar.

Neben den bisherigen Ankündigungen zum Event – wie der Rückkehr von Dialga und Palkia in ihren Urformen, der Einführung eines neuen Balls oder auch dem Debüt von Gigadynamax-Riffex – wurde nun ein weiteres Highlight für das Event angekündigt.

Schnappt euch die Proto-Formen

Was sind das für Pokémon? Bei den beiden Angreifern handelt es sich um die Proto-Formen von Groudon und Kyogre. Beide Monster gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO und sollten unbedingt euer Team verstärken.

Innerhalb des Events könnt ihr beide Monster in Proto-Raids finden und herausfordern. Wie es bei Proto- und Mega-Pokémon üblich ist, erhaltet ihr nach einem erfolgreichen Kampf die Möglichkeit, die Pokémon in ihren regulären Formen zu fangen.

Außerdem erhaltet ihr nach einem erfolgreichen Raid Proto-Energie, die ihr für das Auslösen der Protomorphose der beiden Pokémon benötigt. Die Anzahl der Energie ist dabei abhängig von der Geschwindigkeit, in der ihr den Raid absolviert.

Was wurde noch angekündigt? Neben den Proto-Raids wurden außerdem Spezialhintergründe angekündigt. Neben der bisherigen Ankündigung, dass diese bei Monstern aus 4*- und 5*-Raids erhalten werden können, ist nun auch bekannt, dass ihr diese auch in Proto-Raids und Dyna-Kämpfen gegen Riffex abgreifen könnt.

Inhaber des Tickets können sich zudem auf eine Spezialforschung freuen. Hierbei müsst ihr zwischen dem Elektro- und dem Gift-Pfad wählen. Als Belohnungen warten hier, je nach Pfad, jeweils ein kostümiertes Pikachu, Dynamax-Riffex in der Hoch- oder Tief-Form sowie eine Medaille.

Außerdem bekommen Trainer, die diese Spezialforschung absolviert haben, in der Zeit vom Montag, dem 25. November 2024, bis zum Freitag, dem 29. November 2024, besondere Boni. Genauere Informationen zu den Boni sind bisher noch nicht bekannt.

Neben der Naturzone gibt es im November noch viele weitere Events, an denen ihr teilnehmen könnt. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Aktivitäten der nächsten Wochen im Spiel verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im November 2024 in Pokémon GO.