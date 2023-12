Pokémon GO: Trainer erhält auf einen Schlag 100 Siege in der befristeten Kampfliga-Forschung – Was ist da los?

Ein Trainer hat in Pokémon GO durch einen Fehler in der Kampfliga 100 Siege für die befristete GO-Kampfliga-Forschung erhalten. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Was ist die befristete GO-Kampfliga-Forschung? Die befristete GO-Kampfliga-Forschung ist eine Forschung, die ihr euch kostenlos im Shop abholen könnt. Diese läuft so lange, wie auch die aktuelle Kampfliga-Saison läuft. Sie besteht aus 5 Teilen, in denen ihr jeweils 100 Siege in der GO-Kampfliga erreichen müsst.

Ihr erhaltet für je 10 Siege Sternenstaub und für einen absolvierten Teil jeweils noch Bonus-Items. Hierbei handelt es sich unter anderen um XL Bonbons und in den späteren Teilen sogar um Top-TMs. Eine Menge Sternenstaub könnt ihr übrigens auch im aktuellen Event Winterliche Wünsche sammeln.

Wie ein Trainer auf Reddit berichtet, hat er nun die 100 Siege, die für jeweils einen Teil der Forschung notwendig sind, absolviert. Hierfür hat er wesentlich weniger Kämpfe benötigt, als man zuerst vermuten würde. Und zwar genau einen einzigen.

Fehler sorgt für 100 Siege in der Forschung mit nur einem einzigen Kampf

Was hat der Trainer gemacht? Der Trainer berichtet, er hat lediglich den Kampf wie üblich durchgeführt. Als er gerade dabei war, die finale Lade-Attacke aufzuladen, die ihm den Sieg einbringen würde, hat sein Kontrahent wohl das Spiel geschlossen. Dies sorgte dafür, dass der Kampf für den Trainer eingefroren ist.

Daraufhin hat er nach einer Minute Pokémon GO neu geöffnet und war überrascht, als er plötzlich viele Benachrichtigungen über Siege in der Kampfliga erhalten hat. Er stellte fest, dass dieser eine Kampf als 100 Siege gezählt wurden, wodurch er einen Teil der Kampfliga-Forschung sofort erfolgreich beendete.

Hierdurch konnte er auf einen Schlag eine Menge Sternenstaub sammeln. Wie ein anderer Trainer fast 30.000 Sternenstaub mit einem einzigen Wurf gesammelt hat, haben wir euch zusammengefasst.

Was sagt die Community dazu? Mehrere Trainer berichten, dass ihnen dieser Fehler auch schon passiert sei. Ja, das ist mir am ersten Tag der Saison passiert , berichtet ein Trainer. Ein weiterer schreibt, Das Gleiche ist mir vor ein paar Tagen passiert, aber die Siege lagen bei 50-60 .

Was sagt Niantic dazu? Niantic hat sich zu diesem Fehler bisher noch nicht geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob und wann dieser Fehler behoben wird.

Was ist mit euch? Habt ihr diesen Fehler selber auch schon erlebt? Seid ihr überhaupt in der Kampfliga aktiv, oder interessieren euch die anderen Bereiche des Spiels mehr? Informiert euch über die Events von Pokémon GO im Dezember.