Pokémon GO: 1-km-Kumpel für schnelle Bonbons, die sich lohnen

Diese Pokémon lohnen sich in erster Linie dann, wenn ihr schnell an frische Bonbons kommen wollt. Sobald weitere Pokémon hinzukommen, wird diese Übersicht ergänzt. Zuletzt kamen die ersten Paldea-Pokémon ins Spiel, bei denen Micrick etwa ein Kandidat für das 1-km-Laufen ist.

Hier findet ihr eine Übersicht an Pokémon, die nach einem Kilometer bereits Bonbons sammeln. In der Regel trifft das auf die ganze Entwicklungsreihe zu, Ausnahmen sind selten. Ein Beispiel einer Ausnahme: Zigzachs und Geradaks bekommen nach einem Kilometer ein Bonbon, Barrikadax hingegen benötigt 3 Kilometer.

Wozu brauche ich 1-km-Kumpel? Diese Kumpel sind dann nützlich, wenn ihr beispielsweise bestimmte Spezialforschungen erledigen wollt, bei denen ihr Bonbons mit eurem Kumpel verdienen müsst. So müsst ihr aktuell beispielsweise in der Forschung Paldea-Abenteuer 40 Kumpel-Bonbons verdienen.

In Pokémon GO gibt es Kumpel, mit denen man nur einen Kilometer laufen muss, um Bonbons zu bekommen. Welche lohnen sich?

