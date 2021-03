Wir sprechen im neuen Podcast über Lob und Kritik an Outriders

Wir blicken zurück auf die News der vergangenen Woche im MeinMMO-News-Podcast. Im Fokus standen die Outriders-Demo und neue Infos zu Diablo 2. Schaltet ein und bringt euch auf den neuesten Stand.

Das sind unsere Themen: In der vergangenen Woche gab es mit dem Start der Demo bei Outriders und der neuen Season 2 in Call of Duty: Cold War und Warzone gleich zwei Highlights für Shooter.

Doch auch die BlizzCon hallt noch immer nach. So haben wir über neue Infos zu Diablo 2 Ressurected und WoW Classic diskutiert. Zudem hat es eine Twitch-News in die Ausgabe geschafft.

In der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts könnt ihr euch schnell und einfach auf den neuesten Stand in Sachen Online-Gaming und Community bringen. Hört rein, hier sind unsere Themen für diese Woche:

Ihr könnt neben dem normalen Rückblick auch mit unseren Experten-Blickwinkeln und Analysen im Podcast rechnen. Schreibt uns in den Kommentaren auch gerne eure Meinungen zu den Themen und diskutiert mit.

Wer spricht da? Mit dabei diese Woche sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Wir behandeln in unserem Podcast außerdem auch besondere Themen aus dem Gaming, egal ob neue Spiele, Industrie oder die Community. In der letzten Woche haben wir uns in einem Experten-Talk über die BlizzCon 2021 unterhalten.

Feedback? Anregungen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zu unserer neuen News-Show! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr das neue Format findet. Ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen unter info@mein-mmo.de.