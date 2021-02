Demo zu Outriders ist live – Doch es gibt Probleme mit dem PS Store

Was sagt ihr zu dem Trailer? Und werdet ihr Outriders ausprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist im Trailer zu sehen? Schon in den ersten Sekunden zeigt der Trailer Feuergefechte, Fähigkeiten und ein riesiges Monster, das bekämpft werden kann. Das zieht sich durch das gesamte Video, in dem Ingame-Szenen aus der Demo gezeigt werden:

Was ist Outriders? Das ist ein Third-Person-Shooter mit einem düsteren Sci-Fi-Setting. Ihr könnt entweder alleine oder in einer Gruppe mit maximal drei Spielern losziehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to