Wie kann man mitmachen? Wer selbst Lust hat, sich an dem Projekt „The Fresh Crusade“ zu beteiligen, sollte einfach auf dem Discord-Server des Projekts vorbeischauen. Dort gibt es am Ende auch die Informationen zum ausgewählten Realm, denn das wird erst im letzten Moment verraten, damit keiner zu früh anfängt. Dass es ein EU-Realm wird, ist aber schon bekannt.

Außerdem sind Bots und damit auch die Gold-Inflation auf vielen Realms ein massives Problem. Wer Ressourcen farmen oder Gold verdienen will, konkurriert mit einer Vielzahl von Bots, die Blizzard nur schwierig in den Griff bekommt. Das führt dazu, dass viele Spieler mehrere Zehntausend Gold haben und Gegenstände im Auktionshaus astronomisch hohe Preise kosten, die von Neulingen kaum bezahlt werden können.

Warum wollen Spieler das? Für manche Spieler ist nicht nur das Endgame in WoW Classic interessant, sondern vor allem die Aufbruchsstimmung zu Beginn des Spiels. Das gemeinsame Starten auf einem Realm, das Leveln in Gruppen oder Spielen von Dungeons im niedrigstufigen Bereich ist für viele verlockend.

Noch einmal frisch in World of Warcraft Classic anfangen, auf einem Realm mit Gleichgesinnten – ein Traum, den viele Spieler haben. Doch auf der BlizzCon erklärten die Entwickler, dass es wohl keine „Fresh Start“-Realms geben wird zum Launch von Burning Crusade Classic . Wer einen kompletten Neuanfang als Einstieg in Classic sucht, der schaut in die Röhre.

