Der MeinMMO-Podcast zu den heißesten Themen der Woche ist da. Wir sprechen über Destiny 2, Pokémon-Karten und ein neues Survival-MMO, das aussieht wie The Division mit Zombies.

Was passiert im Podcast? Wir haben das Podcast-Format zu einer News-Show umstrukturiert.

Wenn ihr in den letzten Tagen die News rund ums Gaming nicht so genau mitverfolgt habt, haben wir für euch jetzt die Lösung. In unserem Freitags-Podcast liefern wir euch ein Update zu den heißesten Themen der Woche. Schnuppert einfach in die Session rein und seid danach wieder auf dem neusten Stand. Und selbst, wenn ihr die News verfolgt habt, geben wir euch im Podcast noch tiefere, redaktionelle Einsichten dazu.

Die News-Show vom 5. Februar

Das sind unsere Themen: Im Gaming und der Gaming-Community wird es echt nie langweilig. Jede Woche explodiert irgendwo etwas oder eine neue Ankündigung schlägt ein. Auch diese Woche gab es ganz schön viele News und Ereignisse, über die wir in unserer neuen Podcast-Folge sprechen. Hört rein und bringt euch auf den neuesten Stand.

In der aktuellen Folge des Podcasts reden wir über folgende Themen:

Neben den eigentlichen News sprechen wir außerdem über unsere eigenen Sichtweisen zu den Themen. Diskutiert mit und schreibt uns eure Meinungen in den Kommentaren.

Wer spricht da? Mit dabei diese Woche sind:

Feedback? Anregungen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zu unserer neuen News-Show! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr das neue Format findet. Ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen unter info@mein-mmo.de.