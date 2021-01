MMORPG Wild Terra 2 auf Steam gestartet – das sagen die ersten Bewertungen

Auf Steam ist das neue Sandbox-MMORPG Wild Terra 2 gestartet. Allerdings lassen die Bewertungen zu Wünschen übrig. Wir schauen uns die Situation an.

Was ist Wild Terra 2? Das Sandbox-MMORPG ist die Fortsetzung von Wild Terra und versetzt euch in eine Fantasy-Welt, in der Crafting, Housing und spielerische Freiheiten im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum, einer epischen Story anhand von Quests zu folgen.

Auch Survival-Elemente sind wichtig. Ihr beginnt im Grunde mit nichts und müsst euch aus gesammelten Rohstoffen Ausrüstung und einen ersten Unterschlupf bauen. Trefft ihr andere Spieler, dann ist es möglich, euch mit diesen zusammenzuschließen oder sie im PvP zu bekämpfen.

Gemeinsam dürft ihr sogar ganze Städte gründen. Gespielt wird aus der Iso-Perspektive. Ihr seht euren Helden also ähnlich wie in Hack and Slays von schräg oben. So kämpft ihr dann auch in actionreichen Kämpfen gegen Monster, die in der Wildnis lauern.

Es ist weiterhin wichtig, zu essen und zwar ausgewogen und abwechslungsreich. Eine einseitige Ernährung nur mit Fleisch beispielsweise sorgt nicht für eine gute Ausdauer-Regeneration. Nahrungsmittel könnt ihr auch selbst anpflanzen, etwa auf Weizenfeldern. Es ist sogar möglich, Nahrung im größeren Stil anzubauen und andere Spieler damit zu versorgen. Wild Terra 2 erinnert damit an den Klassiker Ultima Online.

Der Trailer zeigt euch, wie sich Wild Terra 2 spielt.

Spieler zeigen sich nicht so begeistert von Wild Terra 2

Wann ist das Spiel gestartet? Wild Terra 2 startete am 28. Januar über Steam in die Early-Access-Phase. Ihr könnt es euch für 29,99 Euro kaufen und dann direkt mitspielen.

Wie kommt das MMORPG an? Die Bewertungen liegen derzeit bei 60% und „Ausgeglichen“ bei bisher 58 Stimmen. Spieler bemängeln, dass es nicht genug Content gebe, dass die Server-Performance zu Wünschen übrig lasse und dass PvE-Content zu stark vom PvP beeinflusst werde. Man müsse ständig damit rechnen, von anderen Spielern angegriffen zu werden, während man eigentlich gerade PvE-Inhalte erledigen will.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass Wild Terra 2 noch in der Early-Access-Phase ist und stetig erweitert wird. Hier fassen wir ein paar Stimmen aus der Community für euch zusammen:

TWiZTED schreibt (via Steam): „Ich habe es ausprobiert und 5 Stunden vergingen wie im Flug. Erstaunliches Spiel, wenn man bedenkt, dass es noch im Early Access ist. Sehr süchtig machend. 100% für Old-School-Spieler. Heutige Kids könnten mit diesem Spiel weder umgehen noch es schätzen. 9/10 bis jetzt. Absolut empfehlenswert.“

Fer meint (via Steam): „Das Spiel macht eine Menge Spaß. Im Moment gibt es allerdings einige Serverprobleme auf EU1. Aber wenn ihr das lest, haben sie die Entwickler wahrscheinlich schon behoben.“

Apple zeigt sich nicht so begeistert (via Steam): „Ich kann das Spiel überhaupt nicht empfehlen. Ich verstehe, es ist in der Early-Access-Phase ist, aber es gibt fast nichts zu tun, außer den Aufbau einer Basis. PvP ist schlecht ausbalanciert und spielt sich ungelenk.“

Tibsum schreibt folgende Kritik (via Steam): „Es hat ein solides Crafting-System und der Fortschritt fühlt sich lohnend an. Aber PvP ist schrecklich ausbalanciert und sehr seicht, die Steuerung fühlt sich ziemlich ungenau an und Devs haben trotz eines Duping-Exploits den Lauch durchgedrückt!“

Es ist also auch von einem Duping-Exploit die Rede, bei dem Items dupliziert werden können. Das Problem müssen die Entwickler unbedingt angehen.

Hattet ihr schon die Gelegenheit, Wild Terra 2 anzuspielen? Was sagt ihr zum Spiel?

