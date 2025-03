Profi hat Millionengehalt mit LoL verdient, scheitert an Amateuren, sein Team zerfällt nach 2 Monaten

Der Kroate Luka „Perkz“ Perković hat in League of Legends über Jahre Millionengehälter kassiert, um jetzt sein vorerst unrühmliches Ende zu finden. Sein Comeback in der Regionalliga NLC war ein Desaster. Sein komplettes Team in LoL, „The Ruddy Sack“, fällt nach nicht mal 3 Monaten auseinander.

Wann hat Perkz das große Geld verdient? Perkz hat sich zwischen 2015 und 2020 beim Team G2 einen großartigen Ruf als Leader und ehrgeiziger Spieler aufgebaut, der einen unbedingten Willen zum Erfolg hat. Da wird er sicher schon gut verdient haben, der große Zahltag kam aber danach.

Wie man aus Berichten weiß (via Reddit), soll er in den USA bei Team Cloud 9 im Jahr 2021 2,7 Millionen US-Dollar verdient haben.

Bei seiner Rückkehr nach Europa zum Team Vitality soll er im Jahr 2022 ähnlich viel Gehalt eingesteckt haben.

Comeback in der Regionalliga mit Star-Aufgebot

Das war jetzt sein Plan: Nach einigen enttäuschenden Jahren in Europa und einem Jahr 2024, als er kaum noch gespielt hat, wollte Perkz jetzt in der Regionalliga NLC erneut angreifen.

Er schloss sich dem Team „The Ruddy Sack“ an, das ähnlich aufgebaut waren wie das aktuelle Hype-Team Los Ratones: Eine Mischung aus altgedienten Profis, die jetzt zur Content-Creation übergehen, und ehrgeizigen Streamern, die Profi-Luft schnuppern möchten.

Perkz spielte mit seinem früheren Jungle-Partner Jankos zusammen. Das sind zwei der zu ihren Hochzeiten besten Spieler, die es in Europa je gab. Beide haben 2019 zusammen das internationale Turnier MSI gewonnen und es bis ins Finale der Weltmeisterschaft geschafft.

Zudem hatte man mit LIDER und Hustlin zwei weitere erfahrene Spieler im Team, die aus Skandinavien kommen und damit die Bedingung der Liga erfüllen. Der US-Streamer Humzh sollte in der Botlane den Kader komplettieren

Eigentlich, so dachte man, sollte das Team genug Feuerkraft haben, um in der Liga locker zu bestehen.

So lief es dann wirklich: Die Saison entwickelte sich überhaupt nicht gut für The Ruddy Sack. Während es in der normalen Saison noch okay lief und sich das Team mit 3-1 locker für die Playoffs qualifizieren konnte, war in den Knockout-Spielen der Wurm drin.

TheRuddySack verlor bereits in der ersten Runde gegen Bulldog Esports, die sie später im Loser’s Bracket endgültig aus dem Turnier kegelten.

Team ersetzt Superstars durch Spieler in der Entwicklung

Das ist jetzt das Ergebnis: Alle 5 Spieler, die für The Ruddy Sack angetreten sind, haben das Team mittlerweile verlassen. Jankos ist zum stärkeren Liga-Konkurrenten NORD gewechselt, wo er mit dem deutschen Twitch-Streamer NoWay zusammenspielt.

Der US-Streamer Humzh gibt an, Visa-Probleme machten ihm eine Rückkehr ins Team unmöglich.

Perkz scheint das Team kommentarlos verlassen zu haben. The Ruddy Sack hat jetzt für den nächsten Split ein komplett neues Team bekanntgegeben, ganz ohne große Namen.

