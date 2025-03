Deutscher Twitch-Streamer spielt bald mit einer Legende in LoL, wenn er den Parcours übersteht

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist die Herausforderung für NoWay: Der Streamer NoWay hat sich für 2025 vorgenommen, fit zu werden. Eine erste Prüfung wartet auf ihn am Samstag bei einem Event von Red Bull: „Jump & Run“. Da wird er an einem Hindernis-Parcorus teilnehmen – Red Bull verspricht zusätzlich einen Gaming-Twist.

Jankos hatte zuletzt keine erfolgreiche Zeit in League of Legends: Er spielte mit seinem früheren Teamkapitän Perkz zusammen in der Liga NLC. Für sie lief es aber überhaupt nicht gut.

Streamer fällt aus dem 3. Stock auf den Kopf, hat ständig Blut in den Augen, findet heraus, wie er trotzdem stark in LoL bleibt

Champion erhält nach 4 Jahren einen neuen Skin in LoL, doch er ist so schlecht, dass Riot ihn löscht

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Frederik „NoWay“ Hinteregger (32) ist der führende deutsche Streamer zu League of Legends auf Twitch. Er spielt seit 2025 wieder kompetitiv in der Liga NLC, die Twitch und LoL gerade weltweit dominiert. Dort bekommt er jetzt eine legendäre Verstärkung: Er wird mit Jankos zusammenspielen, dem besten Jungler, den Europa je hervorgebracht hat. Allerdings muss er dafür erstmal heil aus einem Event kommen, das er sich eingebrockt hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to