2 Metropolen wollen „Gaming-Hauptstadt der Welt“ werden

Die beiden chinesischen Großstädte Peking und Shanghai haben es sich zum Ziel gesetzt, zu weltweiten Gaming-Hauptstädten zu werden und das bis 2025. Doch die angespannte Lage in China gegen das Gaming wächst sich zum Problem aus.

Gibt es schon eine Gaming-Hauptstadt der Welt? Es gibt weltweit kein alleiniges Zentrum für Gaming, sondern eher regionale Zentren. Als Gaming-Hauptstädte der Welt werden im Moment drei Städte gesehen:

Los Angeles, hier ist jedes Jahr die E3, die große Gaming-Messe, bei der sich der Westen trifft

Seoul, als Hauptstadt der E-Sports-Nation Korea, ist die 9-Millionen-Einwohner-Stadt der Austragungsort vieler großer Turniere im E-Sports

Tokio, das Zentrum Japans, bietet die „Tokio Game Show“ und ist Heimstadt von vielen Arcades – Japan gilt ohnehin als „Gaming-verrückte“ Nation

Stars wie Keanu Reeves sieht man zur E3 in Los Angeles.

Peking will Online-Gaming, Shanghai den E-Sports beherrschen

Das sind nun die Pläne: Doch wie abacusnews berichtet, haben zwei chinesische Großstädte Ambitionen angemeldet, zu weltweiten Gaming-Hauptstädten zu werden:

So plant die örtliche Regierung, Peking zur „internationalen Hauptstadt des Online-Gaming“ zu machen – als Zeitplan hat man 2025 ins Auge gefasst. Peking hat etwa 21,5 Millionen Einwohner (Stand 2018)

Shanghai möchte bis 2025 die „Internationale Hauptstadt des E-Sports“ sein, wenn es nach der Regierung der Stadt geht. Shanghai ist sogar noch größer als Peking mit 24,2 Millionen Einwohnern (Stand 2018)

Das sind die Vorteile der Städte: Allgemein gelten chinesische Fans als Gaming-begeistert und der Wirtschaftsboom hat dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren immer mehr Geld ins Gaming gepumpt werden konnte. Der Gaming-Markt in China boomt. So ist der Markt 2019 um 175-Mal größer als er noch vor 16 Jahren war.

Peking und Shanghai haben zudem bereits große Turniere ausgerichtet. So fand 2017 das Finale der LoL WM in Peking statt mit 40.000 Zuschauern – das DOTA-2-Turnier „The International“ lockte 2019 tausende nach Shanghai.

Über lange Zeit stand die Regierung Chinas dem Gaming auch offen gegenüber. So war China 2003 eine der ersten Regierungen, die E-Sports als offiziellen Sport ansah, weiß Analyst Daniel Ahmad.

Tencent ist ein riesiger „Global Player“ in China. Dem Konzern gehört etwa LoL

Problem 1: Tencent und NetEase sind woanders

Was sind die Probleme? Ein Problem ist, dass das Zentrum der Gaming-Industrie Chinas im Moment in Guangdong liegt, einer südlichen Provinz mit 106 Millionen Einwohnern. In der Provinzhauptstadt Guangzhou hat etwa NetEase seinen Sitz. Auch der noch größere Konzern Tencent hat seinen Sitz in einer speziellen Handelszone in der Provinz.

Die Provinz Guangdong ist folglich für drei Viertel der Wert der Gaming-Industrie verantwortlich, wie abacusnews meldet.

Tencent (LoL) ist 7-mal größer als Activision – Wie machen die das?

Problem 2: Die Zensur macht Probleme

In China dreht sich alles um die staatliche Kontrolle. Nachdem Gaming im Bereich „PC“, „Mobile“ und „E-Sports“ über Jahre florierte, gab es in den letzten Monaten eine stärkere Einmischung der Regierung: Die Regierung fürchtete angeblich um das Augenlicht der Jugend und den Verfall der Sitten:

Für Monate wurden keine neue Spiele mehr zugelassen. Man sprach von einem „Freeze.“ In China brauchen Games Lizenzen, um veröffentlicht zu werden.

Zudem wurden internationale Spiele zensiert. Spiele wie PUBG entsprachen nicht mehr der „sozialistischen Wertvorstellung.“

All das verpasste dem chinesischen Gaming-Markt doch einen Dämpfer.

PUBG gibt es in der Form, wie wir sie kennen, in China nicht mehr. Das ist nun das „Freedom Game.“

Viele der international größten Spielemarken finden in China gar nicht statt. Daher ist der Gaming-Sektor in China fast völlig isoliert vom Rest der Welt, bis auf wenige Ausnahmen wie etwa LoL. Da spielt man weltweit nur eine Version und die letzten 2 Weltmeisterschaften gingen nach China.

Man wird sehen, ob die ambitionierten Pläne von Peking und Shanghai bis 2025 aufgehen.