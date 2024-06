PC-Firma geht eine harte Wette mit Streamer zu Diablo 4 ein, animiert dabei eine ganze Community, zu helfen 

Dass Streamer sich den härtesten Bossen im Hardcore-Modus von Diablo 4 stellen, ist nichts Ungewöhnliches. Jetzt ist eine PC-Firma allerdings eine harte Wette mit einem von ihnen eingegangen – und die ganze Community half dem Streamer.

Der Boss „Uber Lilith“ ist ein richtig harter Brocken, an dem schon viele verzweifelt sind. Auch ist sie für zahlreiche Verluste von Charakteren verantwortlich, denn, stirbt ein Charakter im Hardcore-Modus, ist das permanent. Manche Spielerinnen und Spieler sagen, der Kampf gegen Lilith fühle sich so hart an wie gegen die „Gequälten Echos.“

Am 31. Mai berichtete der Diablo-Experte und Twitch-Streamer DarthMicrotransaction (kurz: DM) auf YouTube, sein Sponsor Starforge sei eine Wette mit ihm eingegangen. Wenn DM den Boss Uber Lilith unter bestimmten Bedingungen besiegen kann, kann er einen „wirklich guten PC“ an seine Community verlosen. DM nahm die Wette an und bereitete sich tagelang vor.

„Jeder hat Bock auf diesen kostenlosen PC“

Welche Bedingungen gab es? DM muss Uber Lilith im Hardcore-Modus besiegen. Dazu darf er keine „Hilfen“ verwenden, wie etwa eine Schriftrolle, die ihm vor einem nahenden Tod beschützt, indem er wegteleportiert. Konkret bedeutet das:

DM muss im Hardcore-Modus spielen, bis Lilith stirbt – oder sein Spielercharakter

Ohne Schriftrolle der Flucht

Er muss sie beim ersten Versuch besiegen

DM fasst die Bedingungen im YouTube-Video zusammen und merkt an: „Das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem [der Starforge-Mitarbeiter] es vielleicht nicht merkt, aber er hat es vergeigt.“ Denn die Wette haben viele im Stream mitbekommen, laut DM „etwa tausend Leute.“ Jeder wollte diesen PC gewinnen und so seien die Reaktionen „ziemlich witzig“ ausgefallen.

Wie reagierte seine Community? Auf seinem Discord-Server haben verschiedene Spielerinnen und Spieler direkt „Immortal-Builds“ für die Zauberin gepostet, inklusive Videoclips. Der generelle Tenor war laut DM: „Wir schaffen das, Leute.“

Einzelne Spieler haben ihm angeboten, ihm im Softcore-Modus zu helfen, die Builds an Uber Lilith zu testen, bevor er es im Hardcore-Modus versucht. Es sei „saukomisch“ gewesen, alle haben sich sofort zusammengetan. Im Livestream habe sich DM dann auf die Wette vorbereitet.

Wie hat sich DM vorbereitet? Er hat sich einen „Klon“ seiner Zauberin im Softcore-Modus erstellt, um die Builds zu testen. Er levelte den Charakter bis Stufe 100 hoch, farmte die richtige Ausrüstung und begab sich zu dem „Echo von Lilith“. Sein Plan war: Wenn er sie mehrmals besiegen kann, wechselt er auf den Hardcore-Modus und stellt sich der Wette.

Das Video beginnt mit dem Schriftzug: „Starforge PC hat einen Fehler gemacht.“ Dort seht ihr seine Vorbereitung und den finalen Kampf gegen Uber Lilith im Hardcore-Modus ab 10:52 Minuten:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Wie lief die Wette dann ab? Am 3. Juni war dann der „finale Tag“ gekommen und DM stellte sich Uber Lilith im Hardcore-Modus. Als Skills rüstete er den Feuerblitz, das Flammenschild und die Feuerwand aus. Im Video sieht man, dass die Community den Streamer im Chat mit „Let’s Go!“-Nachrichten anfeuerte. Starforge schrieb zwischendurch: „Und gleich kommt ein Bug.“

Laut Timer hat DM Uber Lilith nach knapp 34 Minuten besiegt. Er sagte daraufhin: „Also Starforge, jetzt, wo ich euch in einer Competition zerstört habe, was kommt als Nächstes?“ Dann wendete er sich zu seiner Community: „Wir sollten in der Lage sein, ihnen noch etwas anderes abzuknöpfen.“

Während des Kampfes scherzte DM, die Streamer wudijo und Raxxanterax leveln ihre Charaktere vermutlich auf Level 100 hoch, bis er Lilith besiegt hat. Zwar waren sie nicht ganz so schnell, aber tatsächlich haben die beiden Streamer gemeinsam mit zwei anderen im Hardcore-Modus innerhalb von vier Stunden das Max-Level erreicht. Und auch sie haben sich Uber Lilith gestellt. Hier erfahrt ihr, wie das ausging.