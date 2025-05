MMORPG mit großer Sandbox auf Steam erklärt, wie es die aktuell größte Schwäche verbessern möchte

Das Sandbox-MMORPG Pax Dei hat das letzte halbe Jahr ganz schön am Kampfsystem geschraubt. Jetzt stellen die Entwickler ihr neues Werk vor, doch das wirkt altbekannt.

Im Sandbox-MMORPG war seit dem Early-Access-Release am 18. Juni 2024 jeher das Bauen der eigenen Bleibe sowie das Errichten von ganzen Festungen und Städten das Ziel vieler Gamer. Auch wenn dieses Feature nun hinter ein Abo-Modell rutscht, sollen die Spieler sich nicht langweilen.

Welche Schwäche soll verbessert werden? Die Entwickler haben das letzte halbe Jahr an einer Überarbeitung des Kampf- und RPG-Systems gearbeitet. Dabei möchten sie weg von ihrem bisher schwachen System, weil es „an Tiefe fehlte, mit begrenzten taktischen Optionen und Ausrüstungswahlen, die nicht wichtig genug waren“, so die Entwickler auf PlayPaxDei.com. Auch in der Vergangenheit hatten die Entwickler das eigene System immer wieder kritisiert.

Das bislang schwache System wird deshalb von einem neuen, verbesserten ersetzt. Doch statt großer Innovation setzt man auf ein altbekanntes und erprobtes System, das für viele Genrevertreter zu den Grundlagen gehört.

Hier könnt ihr den Early-Access-Trailer von Pax Dei sehen:

Neues Update bringt Heiler, Tank und Schadensausteiler

Was haben die Entwickler vorgestellt? Die Entwickler von Pax Dei haben das überarbeitete System auf PlayPaxDei.com vorgestellt. Dabei erklären sie, dass es von nun an in ihrem Kampfsystem drei grobe Rollen gibt: Heiler, Tank und Schadensausteiler. Diese sollen jedoch nicht fest sein, sondern von der getragenen Ausrüstung und den Waffen bestimmt werden.

So sollen Hybrid-Builds weiterhin möglich bleiben und den Spielern viel Freiheit bei der Wahl ihrer Skills bieten. Mit dem Update führen die Entwickler 36 verschiedene Fähigkeiten ein, die alle von der jeweiligen Ausrüstung und den getragenen Waffen abhängen.

So erhält man mit schweren Rüstschuhen einen Skill, um Feinde zu sich zu ziehen. Bei den Schuhen der mittleren Rüstung gibt es einen Skill, um Feinde zu schwächen und bei den leichten Schuhen gibt es einen Geschwindigkeitsbuff für 7 Sekunden. Dadurch können sich Spieler selbst ihren Charakter nach eigenem Belieben zusammenbauen.

Wie funktioniert das Heilen? Damit Heiler als Rolle im MMORPG ihren Platz finden, führen die Entwickler gleich drei unterschiedliche Heilstäbe ein. Jeder Stab bringt dabei unterschiedliche Heilfähigkeiten mit, sodass es auch bei den Heilern Möglichkeiten zur Individualisierung des eigenen Charakters gibt.

Die meisten Fähigkeiten kommen jedoch nicht nur mit Cooldowns, sondern auch mit Spirit-Kosten. Die neue Spirit-Ressource wird sowohl von Magiern als auch von Nahkämpfern verwendet, um Fähigkeiten zu wirken und diese zu verhindern, sollte sie verbraucht sein.

Passend zum neuen Kampfsystem haben die Entwickler auch das gesamte Spiel mit einer neuen Balance im PvE versehen. Das System soll in der Update-Version 3 veröffentlicht werden. Ein genaues Datum dafür gibt es noch nicht. Ob es in Zukunft weiterhin solche großen Updates geben wird, ist ungewiss: Hübsches Sandbox-MMORPG verliert noch vor dem Release fast 30 Prozent aller Entwickler